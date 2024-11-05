楳圖一雄離世｜永遠恐怖漫畫大師　名作《漂流教室》探討人性光暗

【楳圖一雄離世】日本著名「恐怖漫畫大師」、《漂流教室》作者楳圖一雄（楳図かずお），近日由日本株式会社小学館釋出消息，大師於10月28日不幸離世，享年88歲，據日媒報導楳圖一雄患有胃癌。此消息令人婉惜，楳圖一雄的恐怖漫畫對於人性刻劃極為深刻，影響到不少後世的恐怖作品。在剛過去的十月才舉行完大師的個人原稿展「楳図かずお大美術展」，並且在9月3日迎來88歲大壽，是次離世的消息令人大感震驚。



楳圖一雄（圖片來源：楳図かずお大美術展）

楳圖一雄生於1936年，自小學開始已創作漫畫，直到高中正式出道，知名漫畫作品包括1956年首部恐怖題材作品《無底的小鎮》、1972年至1974年連載於《週刊少年サンデー》的《漂流教室》，還有《古靈精怪歪角》、《14歲》、《神之左手，惡魔之右手》、《靈蛇》、《貓目小僧》及《洗禮》等。直到1995年，楳圖一雄因為腱鞘炎停筆，並且轉型為藝人，直到近年依然活躍於螢幕前。當中《漂流教室》奠定了他作為日本恐怖漫畫大師的地位，他先後獲得第20屆小學館漫畫獎、法國昂古萊姆國際漫畫節「遺產獎」以及去年的第27屆手塚治虫文化獎特別獎等成就。早前於9月12日至10月5日在金沢21世紀美術館舉行的「楳図かずお大美術展」展出多達101件作品及原稿，展示大師在漫畫領域的革命性創作的新穎手法。

《漂流教室》（圖片來源：楳図かずお大美術展）

楳圖一雄相當多才多藝，懂得多國語言包括英語、意大利語、法語、德語和西班牙語，具備音樂才華曾經推出《黑暗專輯》負責作曲填詞。他以恐怖驚悚漫畫而聞名，內容具有令人震驚的深度，旨在探討人性及揭露人性黑暗面，以名作《漂流教室》為例，可能年輕一代認識本地流行曲《飄流教室》多於這部漫畫，但事實上在70年代面世時可謂是震撼社會，內容尺度之大堪稱禁忌，影響力極為深遠。作品內容講述一次大地震令一所日本的小學「漂流」到未知的世界，那裡只有廢墟和沙漠，還有恐怖怪物有如世界末日。主角為一眾小學生除了面對生存的難題還要經歷人性的猜忌，在絕望中生活及成長。

《わたしは真悟》（圖片來源：©楳図かずお/小学館）

《14歳》（圖片來源：©楳図かずお/小学館）

作品恐怖之處不在於環境與怪物，而是小學生需要獨自生存、爭奪物資甚至權力，期間自相殘殺造成了傷亡，最後小學生不得不逼於成長。後來主角們發現原來這個未知的世界乃是未來的地球，環境污染形成廢墟，至於怪物則是由人類演變出來的。作品直到近年都不斷被探討，原因之一是近年時興「異世界」題材動漫，《漂流教室》則被視為元祖級的異世界作品。

《漂流教室》（圖片來源：©楳図かずお/小学館）

此外，故事中甚至出現了楳圖一雄對於未來的「預言」，角色翻看未來的紀錄片顯示了關東地區將發生大型地震，令人不得不聯想到311東北大地震。現在看來作品非常「獵奇」，但其實相當呼應到70年代日本社會的心理節奏，當年經濟高速發展城市面臨著極為嚴重的污染，社會上也充斥著各種各樣的危機，使人們被逼捨棄純樸的心態。不過作品最後還是迎來了溫暖，故事中心智崩壞的反而是僅有的成年人，最後難得機會可以回去原本的世界，主角們卻將年紀最小的幼童送回去，寓意著下一代是希望，還有機會改變世界。