UNDERCOVER黑暗美學延伸　高橋盾香港首展超現實肖像致敬流行經典

【展覽/高橋盾/UNDERCOVER】高橋盾作為作為傳奇日牌UNDERCOVER創始人為人熟知，被認為是90年代原宿街頭文化重要推手。時裝以外，高橋盾多年來亦投入繪畫創作，去年他第一次在日本舉行大型個展，吸引大量粉絲朝聖。



這次高橋盾在香港舉辦首個作品展「Peaceable Kingdom」，一共帶來28件繪畫作品以及一件燈具作品。其中3幅首次公開的畫作，更成為了UNDERCOVER 2025年春夏男裝主題。



高橋盾（圖片由藝術家及 WKM Gallery 提供/ 攝影: 富永よしえ）

說起展覽名稱「Peaceable Kingdom」，可能熟悉搖滾樂的讀者已經想起「龐克教母」Patti Smith同名歌曲，這正是高橋盾整個展覽靈感來源。歌曲原是Patti Smith為悼念在加沙離世的社會運動者而譜出，可是在歌曲面世20年後，社會仍在面對同一問題，高橋盾便以作品描繪當今世界混亂，以及其內心深處對和平之深切渴望。

展覽作品由抽象人物肖像組成，部分以其原創人物Pinkman作為主角。蘋果作為夏娃吞下的禁忌之果，既代表純潔，同時又隱喻邪惡，這個意象在其畫作中反覆出現，一體兩面，作品不斷在無序與和諧之間遊走。而人物被置身於時空不明環境中，讓人想起超現實大師René Magritte（馬格列特）作品。

高橋盾《 Lonely Man》（圖片由藝術家及 WKM Gallery 提供）

不畫眼睛保持神秘

來到展覽看高橋盾肖像作品，很快便會發現——幾乎所有人物都沒有眼睛，剩下眼窩輪廓，表情模糊不清。實際上這是有意為之，高橋盾在介紹自己作品時表示：「如果畫中有眼睛，大家很自然會將注意力直接投向眼睛，但當眼睛被蓋上了，你會開始想象。」

他以畫作《Simple Desire》舉例：「人物面前有一個懸浮的蘋果，但由於她沒有眼睛，你不會知道她究竟是在看蘋果，或是直視畫作後的我們。將眼睛取出，可以讓人們開始思考，留下更多想象空間。」這種神秘、黑暗氣氛，正是和UNDERCOVER設計美學一脈相承，畫廊主理人更在一旁打趣道：「他就是喜歡這種審美啦，想讓你捉摸不定。」

去年他日本首展「They See More Than You Can See」便是以這些無眼人物作為主題，有趣的是，有人因此懷疑他並不會畫眼睛。這次他帶來《Droog M.A.》和《Droog M.A 2》兩幅作品，以畫中男孩們眼罩下深邃眼睛，來證明事實並非如此，他笑言：「其實我還蠻喜歡畫眼睛的。」

致敬經典流行形象

高橋盾《Young Dougie》（攝：梁嘉欣）

雖然沒有眼睛，但大家依然可能覺得畫作中人物似曾相識，原來不少作品致敬了流行文化。譬如《Young Dougie》很明顯是源於David Lynch、Mark Frost經典懸疑電視劇《Twin Peaks》（雙峰），畫中人物有著主角Dale Cooper輪廓，而人物一旁精細描繪的小鳥，仰頭角度甚至和劇集片頭的標誌小鳥一模一樣，恰巧今年UNDERCOVER秋冬男裝系列「WONDERFUL AND STRANGE」便是帶有《Twin Peaks》元素。

高橋盾作品（攝：梁嘉欣）

另一幅畫作則參考了《綠野仙蹤》，畫中女孩一頭金髮，和Judy Garland試鏡桃樂絲畫面十分相像，高橋盾巧妙地使用了髮絲來作為人物眼睛遮擋。

「Peaceable Kingdom」展覽現場（WKM Gallery ）

當問及是否特意選取了帶有懷舊氛圍的作品作為靈感來源，他就表示只是取材自己日常會看的影視作品，更說：「可能只是我開始老了。」展覽中亦有作品帶有希區考克電影《驚魂記》以及《剪刀手愛德華》等經典作影子，大家不妨一一辨認。

UNDERCOVER設計原畫首次登場

有留意UNDERCOVER 2025年春夏男裝秀的讀者，可能會對衣物上綠色生物布料印花印象深刻。這一圖案源於其青綠色基調三部曲作品「Future Days」，三幅原畫在今次展覽中首次公開亮相。

至於畫面中不明生物，事實上是高橋盾原創角色Pinkman，他以這個抽象形象來代表人類情感，與展覽中其他肖像形成鮮明對比，角色在「Room of contemplation」和「Room of abandonment」等作品中亦有出現。至於Pinkman名稱從何而來？其實答案很簡單，他第一次畫這個形象時用了粉色，自此名字就一直沿用。

除了在WKM Gallery展出一系列繪畫作品外，高橋盾也在英國陶藝家Steve Harrison香港展覽「Last Supper」中展出一系列椅子以及燈具作品，有興趣讀者不妨一同參觀。

【展覽詳情】

名稱：高橋盾 Peaceable Kingdom

地點：WKM Gallery 香港黃竹坑道 62 號科達設計師中心 20 樓

日期：即日至12月14日

