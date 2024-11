UNDERCOVER黑暗美學延伸　高橋盾香港首展超現實肖像致敬流行經典

【展覽/高橋盾/UNDERCOVER】高橋盾作為作為傳奇日牌UNDERCOVER創始人為人熟知,被認為是90年代原宿街頭文化重要推手。時裝以外,高橋盾多年來亦投入繪畫創作,去年他第一次在日本舉行大型個展,吸引大量粉絲朝聖。



這次高橋盾在香港舉辦首個作品展「Peaceable Kingdom」,一共帶來28件繪畫作品以及一件燈具作品。其中3幅首次公開的畫作,更成為了UNDERCOVER 2025年春夏男裝主題。



高橋盾(圖片由藝術家及 WKM Gallery 提供/ 攝影: 富永よしえ)

說起展覽名稱「Peaceable Kingdom」,可能熟悉搖滾樂的讀者已經想起「龐克教母」Patti Smith同名歌曲,這正是高橋盾整個展覽靈感來源。歌曲原是Patti Smith為悼念在加沙離世的社會運動者而譜出,可是在歌曲面世20年後,社會仍在面對同一問題,高橋盾便以作品描繪當今世界混亂,以及其內心深處對和平之深切渴望。

展覽作品由抽象人物肖像組成,部分以其原創人物Pinkman作為主角。蘋果作為夏娃吞下的禁忌之果,既代表純潔,同時又隱喻邪惡,這個意象在其畫作中反覆出現,一體兩面,作品不斷在無序與和諧之間遊走。而人物被置身於時空不明環境中,讓人想起超現實大師René Magritte(馬格列特)作品。

高橋盾《 Lonely Man》(圖片由藝術家及 WKM Gallery 提供)

不畫眼睛保持神秘

來到展覽看高橋盾肖像作品,很快便會發現——幾乎所有人物都沒有眼睛,剩下眼窩輪廓,表情模糊不清。實際上這是有意為之,高橋盾在介紹自己作品時表示:「如果畫中有眼睛,大家很自然會將注意力直接投向眼睛,但當眼睛被蓋上了,你會開始想象。」

他以畫作《Simple Desire》舉例:「人物面前有一個懸浮的蘋果,但由於她沒有眼睛,你不會知道她究竟是在看蘋果,或是直視畫作後的我們。將眼睛取出,可以讓人們開始思考,留下更多想象空間。」這種神秘、黑暗氣氛,正是和UNDERCOVER設計美學一脈相承,畫廊主理人更在一旁打趣道:「他就是喜歡這種審美啦,想讓你捉摸不定。」

去年他日本首展「They See More Than You Can See」便是以這些無眼人物作為主題,有趣的是,有人因此懷疑他並不會畫眼睛。這次他帶來《Droog M.A.》和《Droog M.A 2》兩幅作品,以畫中男孩們眼罩下深邃眼睛,來證明事實並非如此,他笑言:「其實我還蠻喜歡畫眼睛的。」

致敬經典流行形象

高橋盾《Young Dougie》(攝:梁嘉欣)

雖然沒有眼睛,但大家依然可能覺得畫作中人物似曾相識,原來不少作品致敬了流行文化。譬如《Young Dougie》很明顯是源於David Lynch、Mark Frost經典懸疑電視劇《Twin Peaks》(雙峰),畫中人物有著主角Dale Cooper輪廓,而人物一旁精細描繪的小鳥,仰頭角度甚至和劇集片頭的標誌小鳥一模一樣,恰巧今年UNDERCOVER秋冬男裝系列「WONDERFUL AND STRANGE」便是帶有《Twin Peaks》元素。

高橋盾作品(攝:梁嘉欣)

另一幅畫作則參考了《綠野仙蹤》,畫中女孩一頭金髮,和Judy Garland試鏡桃樂絲畫面十分相像,高橋盾巧妙地使用了髮絲來作為人物眼睛遮擋。

「Peaceable Kingdom」展覽現場(WKM Gallery )

當問及是否特意選取了帶有懷舊氛圍的作品作為靈感來源,他就表示只是取材自己日常會看的影視作品,更說:「可能只是我開始老了。」展覽中亦有作品帶有希區考克電影《驚魂記》以及《剪刀手愛德華》等經典作影子,大家不妨一一辨認。

UNDERCOVER設計原畫首次登場

有留意UNDERCOVER 2025年春夏男裝秀的讀者,可能會對衣物上綠色生物布料印花印象深刻。這一圖案源於其青綠色基調三部曲作品「Future Days」,三幅原畫在今次展覽中首次公開亮相。

至於畫面中不明生物,事實上是高橋盾原創角色Pinkman,他以這個抽象形象來代表人類情感,與展覽中其他肖像形成鮮明對比,角色在「Room of contemplation」和「Room of abandonment」等作品中亦有出現。至於Pinkman名稱從何而來?其實答案很簡單,他第一次畫這個形象時用了粉色,自此名字就一直沿用。

除了在WKM Gallery展出一系列繪畫作品外,高橋盾也在英國陶藝家Steve Harrison香港展覽「Last Supper」中展出一系列椅子以及燈具作品,有興趣讀者不妨一同參觀。

【展覽詳情】

名稱:高橋盾 Peaceable Kingdom

地點:WKM Gallery 香港黃竹坑道 62 號科達設計師中心 20 樓

日期:即日至12月14日