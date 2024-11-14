HKIPF｜與哈薩克族馴鷹獵人同行　攝影師余浩揚看家的另一種可能

【記實攝影/專訪】在蒙古西部草原上，一個古老而神秘的傳統至今仍然生生不息——那就是馴鷹。哈薩克族千百年來過着遊牧民族生活，其中一項重要技能為馴鷹打獵，獵人主要以狐狸和兔子等中小型動物為目標，大約在五六年後便會釋放金鵰，回歸大自然。



現今世上大約只有2、300名馴鷹獵人，由於時代變遷，不少族人更開始逐漸改變生活方式，馴鷹技藝面臨失傳。香港攝影師余浩揚（阿揚）在偶然得知此事後，毅然深入山區，親身了解這個族群真實生活方式，拍下《阿爾泰山區的馴鷹獵人》系列作品。適逢作品正在香港國際攝影節《萬象有光：家園想像》旗艦展進行展出，我們便請來阿揚為我們講講作品背後故事。



攝影師余浩揚《阿爾泰山區的馴鷹獵人》系列作品（HKIPF）

一開始為什麼會想拍攝哈薩克族馴鷹獵人？

我因為機緣巧合看了一些照片，但因為網上很多照片都是一些旅遊照片，就將這群人塑造得像旅遊景點一樣。我覺得現實中應該未必如此，想看看他們生活一面。因為他們很多時候都習慣遊客存在，有時候會特意穿上民族衣服吸引遊客，因為招待遊客也是他們收入來源之一，可能會覺得穿民族衣服出來人們會覺得高興；我讓他們不用這麼做，因為我想看看他們真實生活狀態。

我覺得這件事是很夢幻的，可能是因為我一直喜歡打遊戲，或是看一些科幻作品，所以對獵鷹過程很好奇——究竟他們怎麼訓練鷹來幫他們打獵？整件事怎樣進行？放鷹出去後怎麼把它叫回來？我對所有細節都很好奇。

攝影師余浩揚（HKIPF）

現在世上只有二三百位馴鷹獵人，你當時是怎麼接觸到這個群體的？

其實當地會有一些導遊，我找了一個旅行導遊來接觸他們。我告訴他不需要安排常規旅遊景點，更想要與他們一同生活。通常的旅行安排是四到五天，但我覺得這太短了，所以我留了十天。什麼都不做，單純觀察他們如何打獵、如何生活。我在二月去過一次，這就是當時所拍照片，後來七月又去了一次，主要是看遊牧民遷徙。

在遊牧民遷徙期間，你看到了什麼呢？

我覺得牧民遷徙是一件很奇妙、很值得紀錄的事——究竟他們怎麼遷徙全家呢？這麼多動物又要怎麼移動呢？

攝影師余浩揚《阿爾泰山區的馴鷹獵人》系列作品（HKIPF）

他們一般是幾家人聚集在一起，然後每家大概都會有兩塊地，一年兩次根據氣候搬到適合的地方去生活和狩獵。一般來說他們會分成兩條隊伍，一隊搬運傢俱，一隊帶領動物遷徙。前者會坐上貨車，有點像普通搬家；後者則要騎馬領著100-200個動物走，可能得花上九個小時才到達夏季住所。

這是你第一次拍這種題材嗎？

對，這是我第一次拍這個題材，之後如果能夠拓展成一個系列，我會想要圍繞這個女生進行。獵鷹從千百年前都是由男人主宰，大概十年前出現了第一個女性馴鷹獵人。如果這個小女孩能成為馴鷹獵人，應該會是世界上非常罕有的女馴鷹獵人之一。

攝影師余浩揚《阿爾泰山區的馴鷹獵人》系列作品（HKIPF）

我這次一共拍了三個家庭，他們的馴鷹技術基本上是靠世代相傳，每個家庭各有其特別技巧，如果後代對馴鷹沒有興趣，這項技藝便會逐漸失傳。譬如馴鷹在其中一個家庭已經基本完結了，他們後續會搬到城市；至於另一家則有兒子選擇繼承馴鷹傳統。最後是我剛剛說到這個妹妹，他們家兒子對馴鷹沒有興趣，所以失傳與否，要看這個小妹妹將來意願。

那至於我為什麼會想拍這個妹妹呢？我對他感興趣主要是因為她個性和能力。她雖然只有12歲，但已顯得非常成熟和機智。我當時每天早晨起床後，就能看到她在牧區幫忙，晚上又要趕動物上山吃草，加上還要讀書，一整天都很忙碌。但她做事成熟俐落，聰明同時又還有童真。

實際去到現場，當地人生活跟你想像中有出入嗎？

馴鷹獵人過去主要用於狩獵如狐狸等動物，並利用其皮毛製作衣物和其他商品。但我去到現場，去到發現馴鷹已經不是一項必要技能，基本上是為了讓他們「賺外快」。

攝影師余浩揚《阿爾泰山區的馴鷹獵人》系列作品（HKIPF）

馴鷹可以說已經是他們生活一部分，主要是來收集一些牧品，譬如是要狐狸皮毛來做衣服或帽子。但現在你要一件保暖衣服，其實花費可能也不會很大，所以我想看看馴鷹對他們來說還有多重要，在完全遊客化前做一些紀錄。

他們製作的帽子某程度上也是一種身分象徵，譬如圖片中帽子上皮毛，實際上是來自狐狸腳，這部分可以用的皮毛很少，能製作成衣物，就顯示出這個人或者這戶人家搜獵過非常多隻狐狸，他們房子裡懸掛的皮毛條亦是同理。

說到馴鷹，他們是如何獲得屬於自己的鷹？

每位馴鷹獵人有自己的鷹，他們會親自到野外去尋找鷹巢，捕捉還未學會飛行的幼鷹來訓練，說起來有點「寶可夢」感覺。

攝影師余浩揚《阿爾泰山區的馴鷹獵人》系列作品（HKIPF）

訓練鷹類似於訓練狗，獵人首先會抓回幼鷹，然後進行食物調教，讓鷹習慣接受食物，並減少對獵人敵意，逐漸建立依賴關係。接著，獵人會帶鷹到野外進行逐步的飛行訓練，從短距離飛行到能夠應召數公里外回來。他們有個馴鷹節，把鷹從遠處召喚回來就是其中考核項目之一。

這些馴養鷹主要用於狩獵小型動物，如狐狸、兔子等，馴鷹獵人在狩獵成功後，會將捕獲的肉類進行適當處理，以保存一段時間。我見過一些馴鷹獵人，一生中能搜獵500至900隻狐狸。雖然鷹壽命能有三十多年，但基本上五到六年後這些鷹便會被放生，但由於牠們從小就有打獵訓練，這些回歸自然的鷹存活率都很高。

攝影師余浩揚《阿爾泰山區的馴鷹獵人》系列作品（HKIPF）

為什麼會用這些比較生活化的畫面來描繪馴鷹獵人？

他們其實是有馴鷹比賽的，但我覺得這些畫面並不生活化，太像旅遊照片了，就選擇不拍。這次的照片多是一些比較打動我的時刻，很多都比較日常，譬如其中一張是家庭裡三個人一起看一部手機。那裡沒有電視，網絡信號也不好，經常會斷網，除了打牌和聊天以外，他們最大樂趣可能是上網看影片。

這次香港國際攝影節以《萬象有光：家園想像》為題，經過這次拍攝後，你對家的看法有改變嗎？

攝影師余浩揚《阿爾泰山區的馴鷹獵人》系列作品現場展出圖（HKIPF）

這次體驗讓我對「家」這個概念有了不同看法，譬如就算是在香港，我未必再追求住一間很美的房子，可能更重視走出去時看到的環境。就算是以後搬往別處，環境也會變成我優先考慮，而不是居所本身，這是我真正追求的生活方式。

【展覽詳情】

名稱：香港國際攝影節《萬象有光：家園想像》旗艦展

日期：即日至2024年12與人8日

地點：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心包氏畫廊4至5樓

