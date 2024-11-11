跳島藝遊又回歸！西貢海藝術節第三年集結歷年作品　盤點必看點

【藝術節/公共藝術/壁畫/裝置藝術】讓大家一邊跳島旅行、一邊欣賞藝術作品的西貢海藝術節最近又回歸！藝術節來到第三年，除了有過去兩年創作多件作品，今年還以互動和邂逅為主題，帶來10件全新藝術作品，同樣散落於鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣各處，並且加入AR以及表演藝術元素，極具互動性。那麼，今年有什麼作品必看？



糧船灣

糧船灣從前是船隻的避風海灣，主要便是讓船隻補充水和「糧」食。其天后宮值理會在每年農曆三月二十三日慶祝天后誕，是全港唯一一個在雙數年舉行海上巡遊的天后誕，被列為香港非物質文化遺產。糧船灣去年成為西貢海藝術節新增地點，今年將展出共7件作品，其中有什麼值得一看？

《糧船山海經》（西貢海藝術節）

名稱：《糧船山海經》

藝術家：何博欣



首先第一個介紹作品便是和天后誕有關，大家登島後，在碼頭附近天后宮廣場就能看到藝術家何博欣的大型壁畫作品。畫面中天后在洶湧海濤中伸出纖手顯靈，保佑漁民在海上安寧，作品中亦能看到村民舞獅和舞麒麟場面，後者為客家人特有傳統。

實際上，這是何博欣《糧船山海經》壁畫三部曲中其中一幅，作品串連糧船灣三個不同村落面貌，另外兩幅作品則位於北丫村以及沙橋，分別描繪了客家農村面貌以及海洋生態。作品色彩靈動，並且呈現了糧船灣風土人情，作為跳島遊的開端剛剛好。

名稱：《幻鏡千眼魚》

藝術家： 張哲,哲間



另一想介紹的糧船灣作品，就在天后宮廣場與上一幅作品相鄰。作品名為《幻鏡千眼魚》，主題同樣圍繞天后娘娘，兩件雕塑實際上便是代表了千里眼與順風耳兩位大將軍。鏡面在陽光折射下，呈現近乎透明狀態，隨著視角變化產生不同景象，夢幻得來亦有觀看趣味。藝術家希望觀眾透過作品鏡面，觀照出內心意識層面影像，從幻境中去體悟天后神旨。

《龍韻風舞》（西貢海藝術節）

名稱：《龍韻風舞》

藝術家：屠詩琪、蕭胤祺



至於在糧船灣介紹的最後作品則是藝術節公開徵集勝出者，作品以龍作為主題，鱗片色彩取自糧船灣各小村代表性建築，形態上則利用潮汐特點，當漲潮時龍尾藏於水中，退潮時則浮出水面。如果走進欣賞作品，會見到其中一些鱗片上帶有畫作，其實這些都是當地居民手繪作品，記錄了他們生活點滴以及故事。

《龍韻風舞》（西貢海藝術節）

值得留意的是，作品其後更會化身成為舞台，於聖誕節當日成為上演獨角戲《金漆的鳥籠》，劇目為作品量身而作，深入探討家庭、愛情與自我身份等主題。

滘西洲

滘西洲同樣在去年第一次加入藝術節，是西貢最大島嶼，南端是一條漁村——滘西村。

《尾魷洄游》（西貢海藝術節）

名稱：《尾魷洄游》

藝術家：何卓熹,謝子昕



滘西洲介紹作品同樣來自公開徵集，是滘西洲原居民兼傳意設計師何卓熹以及產品、互動裝置⁄展覽及社會設計師謝子昕合作作品。滘西人會將枯露兜樹放到大海中，以吸引大尾魷聚居和繁殖，每年繁殖季節漁民便會到該處，共同捕獲大尾魷。《尾魷洄游》靈感便是自此，走進作品空間，觀眾需要一層一層撥開佈簾，猶如在海中游泳，而背景的真實釣魷錄音，更是讓人沉浸式體驗滘西回憶。

多感官展覽空間外，門外也設有「到此一魷」裝置，不僅有村民留言，參觀者亦可製作屬於自己的「大尾魷」。

鹽田梓

在幾個島嶼中，相信大家對鹽田梓可能較為熟悉，從鹽田梓藝術節開始已經成為藝術品集中地，也是今年西貢海藝術節展出最多藝術作品的島嶼。鹽田梓製鹽歷史、客家文化和天主教信仰，形成了該地獨一無二風貌，但隨著社會發展，島上大多年輕人都搬至市區或遠赴英國，及至1998年最後一戶村民遷離，正式成為「無人島」。

《流 穿越》（西貢海藝術節）

名稱：《流 穿越》

藝術家：「X-Art」



這次想介紹的鹽田梓作品，是由一群藝術家、設計師、電腦科學家和工程師創作的擴增實境（AR）作品《流 穿越》。作品創作者之一陳振星是出生於英國之鹽田梓第九代村民，雖然在在英國湖區長大，但他對父親家鄉童年故事有深刻印象，因此激發了他對村莊復興和文化遺產保育興趣。

《流 穿越》（西貢海藝術節）

《流 穿越》正是講述離開和歸來的故事，特別是異國他鄉人們對遠方家鄉之思念。作品選址鹽田梓舊碼頭，這裡是村民踏上遠方起點，也是他們歸來第一個接觸點。作品會在下週日（11月17日）進行AR表演，透過作品一旁屏幕，觀眾可以看到藝術家肢體中留下有關情感和記憶的信息。

橋咀洲

橋咀洲曾為活火山口邊緣，後經地殼變動，火山灰和岩屑沉積風化成今天的樣貌。對上一代來說，橋咀洲則是一渡假村地點，其後於1989年結業，直到2013年才被翻新為私人別墅。如今，橋咀洲除了成為划行獨木舟必經中途站，還是香港地質公園一部分。

《不是這裡,是在這裡》（西貢海藝術節）

名稱：《不是這裡,是在這裡》

藝術家：Galmae



最後一個介紹作品為藝術節首個海外藝術家創作作品，法國創作團隊Galmae 在韓籍藝術家Juhyung Lee的帶領下，以繩索劃出空間，讓觀眾自由移動。作品曾在法國及世界各地 (共14個國家) 合共演出超過 90次，這次是藝術家於韓國以外首次亞洲演出。

藝術家希望觀眾透過作品互相產生聯繫，在藝術節閉幕時（2025年1月12日），將邀請現場觀眾將纏繞作品的繩索逐一取下，過程中未知以及群體參與會成為作品一部分。

今年藝術節將展出27個作品，觀眾除了可以自行制定路線，還可以參加主辦單位舉行之免費導賞團，主題導賞團設有六條路線，涵蓋地質、環境、藝術等主題，適合不同興趣觀眾，亦有超過90個不同種類活動可供免費參與，有興趣讀者不妨到其官網留意更多。

【活動詳情】

名稱：西貢海藝術節

日期：即日至2025年1月12日

