11月好戲｜葉童黃德斌《唔講得》、馬來西亞獲獎劇、殯葬漫遊劇

【表演/舞台劇】來到十一月中，最近劇場又有什麼好戲值得一看？這次我們選了三部精彩劇場作品，從葉童、黃德斌領銜主演的黑色話劇作品《唔講得》，橫掃戲炬獎五項大獎之馬來西亞懸疑推理舞台劇《罪人》，到載譽重演的殯葬主題街頭表演《無憂之旅》，總有一部對你口味。



名稱：唔講得

日期：2024年11月14日至17日

地點：香港文化中心大劇院



首先當然是要由葉童、黃德斌以及楊永德等老戲骨主演作品講起，《唔講得》改編自上海話劇藝術中心藝術總監喻榮軍原著舞台劇《不可說》，名稱來自《大般涅盤經》中「佛曰：不可說，不可說，一說即是錯。」一句，指世間許多事物只可意會而不可說穿。

故事設置在一位腦神經外科醫生丈夫與一位腦神經內科醫生太太之間，兩人每天對話，卻完全無法溝通。有一天，一位舊同學的來訪就揭開藏在這家庭一個秘密，情節便是圍繞這件「無講得」的事件發生。劇目探討人們欺瞞、疏離以及妒忌背後隱藏之事，又細看疫情後人與人之間關係變化。劇目極受歡迎，目前大部分場次已售罄，但新加開之16日下午場仍有門票，有興趣讀者就要儘早「撲飛」了。

名稱：罪人

日期：2024年11月19日至12月1日

地點：香港文化中心大劇院



第二部想介紹作品是來自馬來西亞，平常我們較少有機會接觸到該地的作品，而來港表演的《罪人》在2022年曾橫掃當地戲炬獎共五項大獎，包括「最佳戲劇」、「最佳導演」和「最佳音樂音效設計」，主演許栩則奪得「最佳女配角」和「最佳新人」奬，可以說是入門馬來西亞好機會。

罪人》改編靈感源自丹麥電影《厄夜追緝令》，故事從警局報案室一個求救電話開始，引發一連串耐人尋味的案中案。接線警員伊拉為拯救被綁架女子雪露，不惜越過程序搜尋線索，最後發現受害者掙扎與恐慌背後，竟隱藏着意料不到內情。

此劇採用環型舞台設計，透過多層次故事線、一人分飾多角表演形式，並在角色名字、對話，以至所用道具埋下伏筆。觀眾在觀劇時可從中尋找線索，通過自身視角重構劇情和解讀角色內心世界。由於每位觀眾所看到細節或有所不同，解讀方式亦各異，過程中讓觀眾反思如何能在繁多的資訊中避免被誤導，從而對現今複雜人性和社會現象作出反思。

名稱：無憂之旅

日期：即日至2024年11月17日

地點：大館及東華義莊



前兩部劇目都在劇場中上演，至於最後介紹的這個演出就走出街頭，讓觀眾邊逛邊看。近來《破·地獄》成為最高討論度電影之一，而殯葬題材亦吸引更多討論，假若讀者相對相關議題了解，這部重演作品《無憂之旅》可能便是好選擇。《無憂之旅》 原版本於2021年巴塞隆拿首演，在今年4月在香港進行亞洲首演，由於反應熱烈，本月再一次上演。

在本地專業演員與合唱團引領下，觀眾將由大館出發到東華義莊，從勞苦重擔的無休之城漫遊至靈魂息勞的無憂之城，巧遇殯儀業者、墓地看守者及生態環境愛好者等分享個人經驗，展開一場感悟勞動與休憩、生命與死亡之旅程。不僅能讓大家了解從業人員故事，也讓大家對人生進行進一步思考。