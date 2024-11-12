紋身｜反叛中孕育出生命力 文學家高木彬光鏡頭下的東京刺青之詩

日本傳統刺青文化自古以來便深具歷史意義，作為一種強烈的自我表現方式，承載著日本社會多元的身份象徵與文化意涵。追溯刺青文化的發源，在古老文明歷史中可以見得，當時刺青多有部落地位象徵、宗教和懲戒之意義；隨著時代變遷，刺青逐漸演變成武士階層和工匠間的身份標誌。到了江戶時代 (1603年－1868年) 在浮世繪畫家葛飾北齋與歌川國芳的影響下，開始發展出精緻且富有生命力的刺青圖案，如象徵著勇氣與忠誠的龍、鳳凰、鬼怪等神話生物；然而，卻也在此時逐漸成為一種日本黑幫的標誌性符號，帶有反叛與犯罪色彩。

文：moom bookshop｜圖片來源：高木彬光《the tattoo writer》



高木彬光《the tattoo writer》（圖片來源：https://moom.cat/l/IeAPkE）

高木彬光《the tattoo writer》（圖片來源：https://moom.cat/l/IeAPkE）

深深著迷於刺青藝術的多元性，日本文學家高木彬光（Akimitsu Takagi）曾以刺青為題，創作推理小說《刺青殺人事件》；文字之餘，他也帶著相機拜訪當時最具聲望的刺青師傅及顧客，記錄下 1950 至 60 年代東京的刺青風景。

高木彬光《the tattoo writer》（圖片來源：https://moom.cat/l/IeAPkE）

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《the tattoo writer》以黑白色彩細膩地雕刻刺青圖案的細節，展現彼時流行的圖案和背後意涵；亦透過刺青客的日常影像與肖像，為這項源遠流長，卻長年見不得光的文化，增添了許多不曾面世的人文色彩。

高木彬光《the tattoo writer》（圖片來源：https://moom.cat/l/IeAPkE）

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高木彬光是一位備受推崇的日本文學家，以引人入勝的推理小說聞名。出生於 1920 年代的高木，正值日本戰後文學蓬勃發展的時期，創作深刻反映了時代變遷對人性的影響。高木的創作風格融合日本傳統文化與現代社會的複雜性，他常以獨特的方式探索人物內心的矛盾與掙扎。代表作《刺青殺人事件》不僅是推理小說的經典之作，也將刺青文化作為故事的核心元素，將讀者帶入了一個充滿神秘與象徵意義的世界。而攝影集《The Tattoo Writer》的出版，更意外揭開了這名文學家的攝影師身份，他通過文字與影像，為日本刺青文化留下難得的見證。

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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