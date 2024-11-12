台北文藝之旅　充滿真正「港味」和「港風」的香港市集｜何故專欄

甲辰初秋，興之所致，再次說走就走，自製了一場台北文藝之旅。



11月2日早上出發，到埗後直接前往華山文創園區，出席一連兩日在這裡舉行的「2024好友港節市集」，將三卷《回憶中的香港味道》小說帶來台灣。



2024好友港節市集

「2024好友港節市集」為身在台北的民眾帶來港式風情體驗，去年11月初試提聲，反應熱烈，今年載譽而歸，繼續在華山文創園區舉行，由去年的38個攤位，增加至66個，現場設有港式美食和文創精品，焦點之一正是香港原創品牌「癲噹」，一個好有氣氛、充滿真正「港味」和「港風」的香港主題市集！

圖片來源：筆者

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「2024好友港節市集」共有46個港式美食攤位，讓大家可以開心「掃街」（邊行邊品嚐街頭小食），不同的「回憶中的香港味道」包括：即製叉燒、西多士、雞蛋仔、煎釀三寶、咖哩魚蛋、手工魚肉燒賣、蛋撻、馬豆糕、滷水豬大腸、醉鮑魚、菠蘿腸仔、港式麵包、港式瑞士雞翼、絲襪奶茶、港式涼茶、港式手工啤酒等，還有老婆餅，而且不是一般的老婆餅！果子手作的老婆餅，除了原味，還有新以鳳梨作為餡料，結合香港和台灣的飲食文化，很有創意，重點是味道不錯啊！九鳥私館的叉燒選用五花腩肉，配特製醬汁，非常美味，是現場另一驚喜！

圖片來源：筆者

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「2024好友港節市集」的舞台活動也很精彩，邀請台港歌手及表演團體包括香港電影金像獎最佳原創電影歌曲得主謝雅兒、前Beyond成員劉志遠，以及金曲獎最佳客語演唱人謝宇威等人同台演出。剛剛憑電台節目《台味超有港》拿下金鐘獎的好友張啟樂，負責主持及統籌舞台上的不同活動，包括別出心思的問答遊戲，其中一個環節是有關茶餐廳的問題（跟餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》不謀而合），我更有幸被邀請上台一起玩，因此送出了五本《回憶中的香港味道》作為禮物，恭喜五位答中問題的得獎者，希望你們喜歡這本香港飲食文學作品，一起努力保留和傳承「香港味道」。

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「2024好友港節市集」讓我跟舊雨新知喜相逢，除了重遇不少香港好友（竟然在購買了蔡蔡辦工作室的掛耳咖啡時被梁栢堅野生捕捉！），以及年初《那個下午，我在露台煎西多士》在台灣演出時的觀眾（已成為了我的讀者友好），也認識了一些喜歡香港文化的台灣人，渡過了兩個愉快的下午！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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