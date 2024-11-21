《破地獄》的三次《客途秋恨》　以南音對照劇中人起落｜林綸詩

《破地獄》大收，算是港產片一枝強心針，之前大家說港產片大勇，但我其實認同杜琪峰的說法，太多《獅子山下》式的題才和拍法了，根本沒有港產片的電影味，以電影資助計劃為主導的熱潮，不太經得起市場的磨練。反而這一陣子《九龍城寨》、《我談的那場戀愛》、《焚城》、《破地獄》等等，都沒有看「電視」的感覺。當然質素未算去到銀河影像、王家衞的層次，但劇本工整，美指、特技、攝影都是電影級，亦是叫好又叫座，上串流也不會失禮，我覺得這才是真正的回春吧。

文：林綸詩｜原題：破地獄的《客途秋恨》



電影《破‧地獄》 （《破地獄》劇照）

說回《破地獄》，故事不算突出，但做資料蒐集足夠之餘，戲劇感亦平衡到，這個時代已是難得出色的作品。我尤喜歡導演用《客途秋恨》一段，大家看電影，都知道常用「涼風有信，秋月無邊；虧我思嬌情緒，好比度日如年。」一段，但陳茂賢揀是揀：「今日天隔一方難見面，是以孤舟沉寂，晚景涼天」一段。

（《破地獄》劇照）

第一次用是二人相知的一幕，黃子華講了自己對殯儀的看法，令許冠文對他另眼相看，二人第一次坐低吃飯，一起唱「今日天隔一方難見面」。第二次是許冠文談起人生及家庭，家裡竹子開花，說老人家講過：「竹子若開花，人畜就要搬家！」，而兒子的確舉家移民了，（而另一句其實是「竹子開花，亡人破家」，後來許不久就過身了。）。二人又唱一次。最後是許過世後，在殯儀館黃自己對著他的遺體唱。

（《破地獄》劇照）

所謂劇本工整就是這樣，合主題的歌曲，會反覆使用，但我並不反感，總好過劇本破碎。以上四套電影，加上之前得獎甚多的《命案》，也算是劇本工整穩陣，可以說跟方程式，可以說是跟劇本理論，但總好過亂寫。寫到觀眾估到的東西不要緊，不是個個導演可以寫到大家寫不出的東西。我希望電影導演們至少做到這個程度，港產片才算回歸大勇。

最後，林家謙的主題曲《普渡眾生》詞曲皆貼題，也令這個《破地獄》套裝更有實力。南音和廣東歌也並重，這才是真正的香港味。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌

