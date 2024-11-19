攝影｜激烈競爭與高自殺率下　梁丞佑鏡頭下的非典型南韓青年生活

「過去幾十年來，南韓社會變得愈加競爭激烈，這與傳統文化和族群背景等因素相互交錯，使得南韓如今成為已開發國家中青年輕生率最高，同時出生率亦為全球最低的國家。有些年輕人甚至戲稱自己的國家為『地獄朝鮮』⋯⋯」

文：moom bookshop｜圖片來源：梁丞佑《辛朝鮮》



梁丞佑《辛朝鮮》（圖片來源：https://moom.cat/l/gEoBhm）

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在《辛朝鮮》中，梁丞佑 (Yang Seung-Woo) 透過網路募集志願者，並捕捉下多名南韓青年形象。他們，就如同梁丞佑本人不符合社會所期望的標準，在外貌、思想，抑或對生活的追求上雖然走出了自己的路，可任誰都曾被質疑或嘲笑過，甚至想過乾脆一了百了。

梁丞佑《辛朝鮮》（圖片來源：https://moom.cat/l/gEoBhm）

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在一系列攝影和訪談片段中，梁丞佑捕捉並認同了他們獨特的生活方式，並約定五年後甚至十年後再次聚首。同時也透過影像對當前的南韓社會提出質疑——究竟是從什麼時候，我們在名為「期望」的壓力下喘不過氣，甚至連表達自我，都成了需要勇氣的行為？

梁丞佑《辛朝鮮》（圖片來源：https://moom.cat/l/gEoBhm）

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「然而，我樂觀地相信，若你不輕言放棄生命，也許會有某個人走近並支持你，告訴你你就是他們所需要的那個人；若你覺得事情不會順利，那就告訴自己你最渴望聽到的話，並以毫無根據的信心去支撐自己。我很推薦這方法，因為它始終陪伴著我，並帶來很大的幫助。」梁丞佑說。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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