同行眼中深津繪里是怎樣的人？從《三谷幸喜談創作》說起｜湯禎兆

除了演員的自述外，我也喜歡看別人眼中的分享，尤其是出自同業口中，角度眼光與所謂的「評論」截然不同——當然此也理所當然，能在現場看到高手風範，得著自然大大不同。



最近看《三谷幸喜談創作》（由松野大介負責訪問，就三谷的編劇及導演歷程作一整體回顧），其中在《了不起的亡靈》（即《鬼壓床了沒》）一章（１１年的電影），就有深入談及對深津繪里的推崇備致。

文：湯禎兆｜原題：三谷眼中的深津



深津繪里。（電影劇照）

深津繪里一直是我心目中的頭號日本女神，她的演技出神入化至無與倫比的地步，自己過去的文章已常有提及。有趣的是，三谷談到初看深津，原來是同行身份（同是《西遊記》的演員），而且覺得氣質不合，難以在自己的作品中合作。可見閒聊下去，才發覺深津的敏銳程度，已去到鬼斧神工的地步。三谷提到心中所想，深津瞬間便即明白，即使是難以言詮的訊息，她也直接心領神會，彼此恍若有共通語言（三谷舉例為一場喝果汁的場面，他心目中必須要用嘴直接喝而不是用手拿，有時也難以仔細說明因由，但深津在現場觀察劇本及環境後，就會直接用嘴喝，不用他人給甚麼指示）。

《三谷幸喜談創作》

更加厲害的是，她從來不帶劇本到拍攝現場，簡言之就是每次均完任背熟了台詞才到現場的，而且她從不NＧ——真的很恐怖喲！而且大家都知道三谷的作品一向是對白密集見稱，加上一場戲十數分鐘直落的安排也不罕見，女神怪物的完美結合自不待言。

時不宜遲，大家有空多找深津的作品看看吧！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）