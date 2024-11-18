冰島女伶Björk夥法國藝術家打造聲音裝置　AI重現絕種動物叫聲

【Björk/ 環保/裝置藝術】對冰島傳奇歌姬Björk有所了解的讀者，大概會知道她一直心繫環境問題，去年更曾聯同Rosalía推出單曲《Oral》，將其中所有收益支持冰島環境組織以打擊重度工業化捕魚活動。



最近她就與法國藝術家Aleph Molinari合作，於巴黎龐畢度中心推出名為《自然宣言》（Nature Manifesto）的沉浸式聲音裝置，用人工智能程式「重現」多種已絕種動物叫聲，望喚起環境關注。



貫穿龐畢度中心外觀的便是著名「毛毛蟲」手扶電梯（圖片來源：RSHP • Rogers Stirk Harbour + Partners）

《自然宣言》時長約3分40秒，將在巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）的著名「毛毛蟲」（La Chenille）手扶電梯中展出，展期為11月20日至12月9日。作品運用人工智能技術模擬瀕危和已經滅絕動物叫聲，而同時Björk會朗讀一則宣言。隨著訪客在移動中電梯穿行，耳畔便會響起融合動物叫聲以及Björk聲音之音頻。

兩人在介紹這件作品時寫道：「我們希望在這座代表工業時代、遠離自然的建築物中分享它們（動物）存在。在這被稱為『毛毛蟲』的自動扶梯上，提醒公眾關注瀕危生物生命原始活力。即使大家在聆聽這件聲音作品時，是在不停往返樓層期間，仍希望動物聲音能為聽眾們架構一道通往自然之聲音橋樑。」此作品概念和文字由Björk與Aleph共同創作,音樂則由Björk獨自完成作曲和創作。

Björk長期運用自己影響力來推廣環境保護，除了去年與Rosalía合作單曲外，她2008年曾與Thom Yorke發佈《Náttúra》為冰島環境保護活動籌款，最近她在氣候周（Climate Week）宣佈將把2023年里斯本演唱會片段製作成演唱會電影《Cornucopia》，亦是以氣候危機作為電影主題。