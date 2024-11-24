《寄了一整個春天》綻放如花　獨特手法窺探少女心事｜何故專欄

《寄了一整個春天》，以獨特的手法窺探少女心事，一眾新生代年輕演員大放異彩，喜歡《那年盛夏我們綻放如花》的朋友會有額外趣味！



《寄了一整個春天》是第六屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品，由葉鈺瀛編劇和導演，施玲玲聯合編劇，陳果監製，Collar成員邱彥筒（Marf）、新世代演員陳書昕（Sheena）和張毓軒（Shin）主演，其他演員包括：栢天男、胡蓓蔚、戴玉麒。同屆其他大專組得獎作品是由祝紫嫣編劇、導演和主演的《但願人長久》，以及由白瑋琪和楊帆聯合編劇和導演的《電競女孩聯盟》。



《寄了一整個春天》海報

《寄了一整個春天》前名《風景線》（英文片名「The Wonder」），當日「首部劇情電影計劃」公佈得獎結果時的「故事摘要」非常吸引：「兩名中學生，一個患有口吃，一個患有讀寫障礙；兩個有缺陷的女孩，透過一盤遊走於道德邊緣的網上生意，希望尋回自我，卻陷於一連串悲劇。」現時的版本卻有一段距離。

《寄了一整個春天》劇照

《寄了一整個春天》劇照

《寄了一整個春天》講述名校女高中生許澄（邱彥筒 飾）天生口吃，不善言語，缺乏父母照顧，一直渴望被愛，她表面上是老師石主任（胡蓓蔚 飾）眼中的乖學生，卻在暗地裡跟同班好友Rachel（陳書昕 飾）在網上經營二手內褲生意，更在美化了的幻想裡，深深愛上型男教授買家Gabriel（栢天男 飾），唯一知曉她的心事，竟是萍水相逢的快遞員Ben（張毓軒 飾）。隨著網上的不道德交易曝光，許澄應該如何自處？如何面對師長、同學和Rachel？

《寄了一整個春天》劇照

《寄了一整個春天》的最大賣點是幾位年輕演員！邱彥筒首次拍攝電影，可算是一鳴驚人，她演活了一個外表清純的鄰家女孩，跟她在Collar的潮流形象簡直是判若兩人，多場內心戲都處理得不錯，跟陳書昕和張毓軒的互動亦很舒服，令人相信她就是那個迷惘於父權社會的純真少女，值得入圍來屆香港電影金像獎最佳新演員，我會投她一票。陳書昕比《填詞L》時更令人眼前一亮，張毓軒「英雄救美」和被強吻的兩場，都令人留下深刻印象！只是為了他們三人，也值得購票入場。

《寄了一整個春天》劇照

《寄了一整個春天》的問題是未有善用「兩個有缺陷的女孩」的設定，許澄的口吃對其日常生活其實沒有太大影響（坐小巴不能及時叫「有落」，是有很多解決方法的啊！而且，她並非只有坐小巴上課一個途徑吧！），啞巴也可以找到真愛，如果她因為口吃而不敢去愛，其實是她的個人問題！「有口難言」的困境沒有好好發揮同時，Rachel的讀寫障礙更彷彿完全消失（或是輕輕帶過？），實在非常可惜！然而，更重要是那「一連串悲劇」，現時的「開放式」結局即使未算失控暴走，也未必人人接受。

《寄了一整個春天》優先場的門票，特別設計成一條女裝內褲，很有心思（圖片來源：筆者）

《寄了一整個春天》如果換個角度，可以視為ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》的平行時空！楊悅盈（邱彥筒 飾）、石曉陽（張毓軒 飾）、賴智勇（戴玉麒 飾）、以及欺凌楊悅盈的女學生（陳書昕 飾），在《寄了一整個春天》的時空重逢，關係變得更錯綜複雜，繼而引爆出最後「綻放如花」的一幕，呼應英文片名「Blossoms Under Somewhere」同時，或許正是向該劇致敬。這樣解讀《寄了一整個春天》，故事立即變得很有趣。

P.S. 《寄了一整個春天》優先場的門票，特別設計成一條女裝內褲，很有心思，也很有珍藏價值，值得一讚！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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