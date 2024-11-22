東京怪奇建築「蟻鱒鳶ル」　岡啟輔親手打造長達20年築夢之旅

【日本建築/ 東京】近日在日本東京有一座怪奇建築引起熱話，除了因為其外觀相當獨特，有如黏土捏造出來，又帶有強烈的粗獷主義風格，甚至令人聯想到Gaudí的風格，不過最令人驚奇的是，原來這座地標性建築竟然是由建築師岡啟輔一手一腳打造出來的，自2005年起歷時19年，至今趨向完成。



圖片來源：岡啓輔「月刊 蟻鱒鳶ル売り鱒」/x.com/okadoken

這座位於東京都港區三田的吸睛建築名為「蟻鱒鳶ル」，結合了海陸空的生物以及向建築巨匠柯比意（Le Corbusier）致敬之意。由擁有者岡啟輔（Keisuke Oka）於2005年動工獨自建造，一直以來備受關注，近日重新引起熱話是因為岡啟輔剛剛宣布明年即將完工，而且掀開了神秘面紗展示出最新的外觀。岡啟輔生於1965年，80年代於建築系畢業後曾經擔任過建築工人、住宅廠商等相關的行業，他的夢想一直都是當一位建築師，不過因為有化學物質過敏症使健康狀況出問題，於是打算建造人生最後的建築來圓夢，於是購入現址的土地並開始動工，一做便是19年，他每天獨自工作，身體的狀況似乎已經不成問題，明年完工之時正是他的60大壽。

自從岡啟輔生起「自力造屋」的念頭，最初並未有完整的想法，直到一次他得悉敬仰的日本建築師、有日本建築界革命家之稱的石山修武舉行工作坊，參與了其中一課請參加者畫出心目中的建築，「蟻鱒鳶ル」的藍圖在岡啟輔的腦海中慢慢建構出來。不過岡啟輔雖然有著豐富的工地經驗，過往卻因為太專注於設計而沒有建築的機緣，後來他遇上了人生的第二愛好舞蹈，使他意識到建築也是一種可以用身體享受的過程，並以感性超越理性，為建築注入生命力。他持續近20年的建屋過程已佔用了人生三分一的時光，已不僅是建屋，同時是一種身心的修練。他認為藉著親手動工，可以防止重要的事物在手上流失。據說「蟻鱒鳶ル」所在的位置是重建區，唯獨「蟻鱒鳶ル」在周圍的空地中獨自佇立著，若非因為他有如行為藝術般的每天作業，可能該地已被發展商的項目取代了。

岡啟輔（圖片來源：《舞踏屋 Butohouse 》）

「蟻鱒鳶ル」多年前的模樣（網上圖片）

除了石山修武之外，岡啟輔亦非常崇拜建築大師柯比意及Antoni Gaudí，使得他有著「三田的高第」的外號，深深影響著他的建築風格。柯比意的功能主義啟發出日本近代建築界的重要人物安藤忠雄，後者標誌性的清水混凝土又與「蟻鱒鳶ル」不謀而合。「蟻鱒鳶ル」的怪異外觀由混凝土建成，樓高4層包括1樓的玄關、2樓的臥室、3樓的客廳以及4樓的浴室和屋頂。混凝土是由岡啟輔親自調製出來的，其強度之高與別不同，一般混凝土的壽命約為50年，他研製出來的則能夠長達200年，受到業界專家認可。主要原因是他的混凝土密度很高，水含量比一般混凝土少約30%，使水分和二氧化碳難以滲入造成變質。

+ 2

「蟻鱒鳶ル」混凝土水樽

這些自家製混凝土除了用來建屋還其他用途，時有「蟻鱒鳶ル」的周邊商品誕生，其中包括混凝土水樽，是岡啟輔在建屋時飲用完的塑膠瓶注入混凝土而成的，拿上手後能夠感覺到與別不同的獨特質感與光滑感。此外岡啟輔推出書籍，就連札幌啤酒也與之合作推出聯名啤酒。岡啟輔透過賣出這些商品來籌集建屋經費，收藏家們未來可以將混凝土水樽當作「蟻鱒鳶ル」的開幕門票進場參觀。