瓊瑤離世｜華語文學界痛失巨匠　從小說到影視留下無數傳奇

【瓊瑤離世/台灣文學/還珠格格】一代文學巨匠瓊瑤本日（2024年12月4日）在家輕生離世，享年86歲。在近代文學的歷史中，瓊瑤的名字如繁星般耀眼，《還珠格格》、《一簾幽夢》、《梅花烙》等著作，無論在文學、影視還是文化影響力上，都留下了不可磨滅的印記。



瓊瑤原名為陳喆，1938年生於台灣，從小就展現出對文學的熱愛，早在9歲已發表了第一篇小說《可憐的小青》、14歲發表文章《幻想》、16歲時發表《雲影》，直到25歲於《皇冠雜誌》發表名作《窗外》正式出道。



圖片來源：瓊瑤Facebook

瓊瑤受到家庭環境和社會變遷的影響，對於愛情、人生和社會現象的思考也逐漸深入。成名作《窗外》於1971年出版迅速引起廣泛關注，作品以細膩的筆觸描繪了愛情的甜蜜與苦澀，深深打動了無數讀者的心，隨後陸續創作了《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《梅花三弄》等經典小說，這些作品不僅在台灣廣受歡迎，也在華人社會中引發了熱烈討論。其作品聞名於獨特的浪漫主義風格，情感真摯故事情節跌宕起伏，常常讓讀者感同身受。

圖片來源：瓊瑤Facebook

除了小說創作，瓊瑤在影視領域的成就同樣輝煌，她的多部小說被改編成電視劇和電影，其中《梅花三弄》、《一簾幽夢》和《情深深雨濛濛》更是成為經典之作，1971年和1975年的改編電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9屆、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎，作品深受觀眾喜愛。獨特的敘事風格和對情感的敏銳捕捉，使她的作品在影視改編中得以完美呈現，使她成為了文化現象的創造者，影響了整個華語文藝界。

林青霞主演的《窗外》（電影劇照）

瓊瑤成名之後多部小說改編電影捧紅了不少影星，當中包括林青霞、秦漢、鄧光榮、甄珍、秦祥林、林鳳嬌等，於1973年版本的《窗外》主演的林青霞，去年榮獲金馬獎終身成就獎時也特別感謝瓊瑤。在電影之外，瓊瑤的作品改篇電視劇亦對該世代影響深遠，80年代轉戰電視圈，及後在1998年推出的《還珠格格》被視為經典，劇集一度打破兩岸三地的收視紀錄，達到了現象級的影響力。同樣地透過改編劇集捧紅大量影星，例如劉雪華、俞小凡、岳翎、陳德容、蕭薔、趙薇、林心如等人被稱為「瓊女郎」。此外，她亦有操刀影視歌曲填詞工作。

趙薇、林心如等人被稱為「瓊女郎」（圖片來源：《還珠格格》）

瓊瑤今天被發現家中身亡時留有遺書，事實上在2017年3月她亦曾於Facebook上發表了類似遺書的公開信「預約自己的美好告別」交代身後事，明確指出假若有天失智失能，不希望只剩下軀殼，要求兒子及兒媳不採取急救，讓她抱著尊嚴而終。是次離世亦留有遺言，並由好友於其Facebook代為發布。

圖片來源：瓊瑤Facebook