Radiohead二十年影像紀實：貝斯手Colin Greenwood鏡頭下真摯瞬間

英國另類搖滾的傳奇樂隊 Radiohead，他們以前衛獨具的革新精神，在近代搖滾史留下了永恆印記。1997 年經典專輯《OK Computer》以主唱 Thom Yorke 的幽靈嗓音，深入探討現代社會疏離感，公認為 20 世紀末搖滾樂巔峰，更被權威媒體《Rolling Stone》評為 90 年代最偉大專輯之一，隨後 20 年間，他們更持續探索電子音樂和實驗搖滾的邊界，以音樂介入社會議題，成為文化思潮的重要引領者。



Colin Greenwood《How to Disappear: A Portrait of Radiohead》(圖片來源：https://moom.cat/l/bFqc1q）

文：moom bookshop｜圖片來源：《How to Disappear: A Portrait of Radiohead》｜原題：英國傳奇樂隊 Radiohead 二十年影像紀實：貝斯手 Colin Greenwood 以鏡頭記錄團員的真摯瞬間



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《How to Disappear: A Portrait of Radiohead》一書是 Radiohead 貝斯手 Colin Greenwood 用隨身相機近距離紀錄的攝影集，歷經 20 年拍攝，為讀者揭開這個知名樂隊的幕後私密畫面。「多年來，我一直在偷拍我的樂團 Radiohead，我用一台小巧的黑色 Yashica T4 Super 相機試圖捕捉我朋友的瞬間。演出時他們通常沉浸在自己的世界中，沒注意到我正在拍照。」

Colin Greenwood《How to Disappear: A Portrait of Radiohead》(圖片來源：https://moom.cat/l/bFqc1q）

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書中收錄近百張 Radiohead 的幕後照片，多為首次公開，包含一篇攝影師個人隨筆，細緻描繪出樂隊的日常生活點滴。從前台到後台，從排練到巡演，Colin Greenwood 的照片與親筆文字，共同編織出傳奇搖滾樂隊的親密肖像，關於成員們的中年內心寫照，一種掙扎與徘徊，同時洋溢著喜悅和自信。

Colin Greenwood《How to Disappear: A Portrait of Radiohead》(圖片來源：https://moom.cat/l/bFqc1q）

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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