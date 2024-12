買樓送畫｜Banksy街頭藝術與建築同步上拍　價錢親民望保護作品

【Banksy/班克西】Banksy作為街頭藝術界其中最具代表性的藝術家之一,作品往往挑戰傳統藝術界的觀念,也時有引發了關於藝術所有權與保存的思考。隨著他的身價不斷水漲船高,於2021年拍賣的一幅最著名作品《Love is in the Bin》(垃圾桶中的愛)以1,850萬英鎊的天價成交,並創下其價格紀錄。最近他的其中一件作品《Well Hung Lover》即將與其所在的建築物一同拍賣,引發了人們對街頭藝術未來的思考,建築物連同作品的起拍價落在70萬英鎊,這個平民化的價錢實在吸引。



《Well Hung Lover》(圖片來源:wiki)

《Well Hung Lover》創作於2006年,位於英國布里斯托的一個街區一所性健康診所的外牆上,作品描繪了一名懷疑在偷情的男子懸掛在窗外,正試圖躲避身穿西裝的情敵,而旁邊的女性則試圖阻止西裝男。作品以其幽默諷刺的風格迅速吸引到當地居民及遊客的目光,相對於他向來政治和社會議題意味濃郁的作品,此作相當輕鬆易入口。據說Banksy最初創作這幅作品時並不清楚該建築物的用途,但偏偏有關於愛與忠誠的主題,恰巧出現在性健康診所的牆上,巧妙得令人驚訝。

於今年,房地產公司決定將這座5層高的建築及在上的Banksy作品一同拍賣,使得是次拍賣不僅是是一個商業交易,也是一次對於街頭藝術價值的認可。原來拍賣的條款中提到,買家必須接受一項限制性契約,以確保該作品不被移除,但賣方不會要求買方承擔維護作品或為其投保的義務,只要它在建築物上保持可見便可。再深入了解,原來當地並沒有明確的街頭藝術政策,大部分情況下街頭藝術都是在未經建築物所有者許可之下創作的,甚或可稱為非法,作品往往會隨著時間而變化,不被視為永久性的創作,這座建築卻是受到二級保護的,比起藝術品更受保障,或者會是一個適合的安身之所。

2021年拍賣的《Love is in the Bin》(垃圾桶中的愛)以1,850萬英鎊的天價成交,話題性在於Banksy自毀原名為《Girl with the Balloon》的作品(圖片來源:Sotheby’s)

Banksy的作品常常針對社會議題提出批判,無論是政治、戰爭還是社會不公,《Well Hung Lover》不僅是一幅畫,而是一種對當時社會狀況的反映,位於性健康診所的外牆上本身就充滿了象徵意義,還引發了對於愛情、背叛和社會規範的思考。以往Banksy在探討了愛與和平的概念時情感比較細膩,《Well Hung Lover》卻強調了幽默感和對愛情背叛的直接描繪,使之在其云云眾多作品中獨樹一幟。隨著街頭藝術的逐漸被認可,《Well Hung Lover》也成為了布里斯托市的一個象徵,當地居民曾經投票決定保留這幅作品,這表明了作品在文化上的重要性,能夠成為城市文化的一部分。

Keith Haring一幅壁畫於紐約邦瀚斯以3,860,075美元成交(圖片來源:Bonhams)

由於街頭藝術大多以牆壁、建築物為畫布,作為大眾藝術的一種往往難以保存甚至交易。不過近年愈來愈多的街頭藝術作品走進拍賣場上,例如2019年Keith Haring的一幅壁畫就於紐約邦瀚斯以3,860,075美元成交,成為了首次登上拍賣場的壁畫作品。壁畫來自紐約一家天主教青年中心Grace House,全長85呎並且分為三層,原來Keith Haring一生僅創作過45幅壁畫,這幅繪於建築物內部的作品本來名不經傳,直到該青年中心於2016年售出時,將壁畫拆除了下來使之走進大眾的目光,由於要保持完好有著一定難度,最後要將之分拆為13塊並需要以獨特的接縫技巧重組,作品最後的成交價格用於資助教會作慈善用途。這幅壁畫包含了眾多Keith Haring高辨識度的符號如「Radiant Baby」、「Barking Dog」及「Dance」等。