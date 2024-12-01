從野木亞紀子《海中沉睡的鑽石》　看軍艦島敘事今昔｜湯禎兆

今季日劇中，日劇愛好者的焦點一定放在野木亞紀子的回歸身上——是的，那就是《海中沉睡的鑽石》。今次的聲勢更大，其一自然是以端島即軍艦島作為背景，當中的故事正是以當地人的成長糾結為串連，來橫跨數十年的幅度，從而反思這個近代日本的歷史禁區。

文：湯禎兆｜原題：軍艦島日劇



事實上，軍艦島完全撤走所有島民，也不過是７４年的事，也不過五十年前而已，仍然在生且有第一身體驗經歷的大有人在。在軍艦島成為今天的觀光景點之前，一直存在不少爭議，就如南韓大製作《軍艦島》中強調同胞被騙成為礦工奴隸，最終尋求大逃亡的故事，就被日本官方判定為純屬虛構妄顧歷史，但與此同時南韓卻主張乃忠於史實之作。當中的爭議不僅在於軍艦島本身的陰暗面，而此其實是日本民間的潛在共識——此所以由《大逃殺》的「戰艦島」（即以軍艦島為原型），乃至《進擊的巨人》真人版的實境場地均以此為據，正好反映在日本人心目中根深柢固的化外之地想像。

端島是一個位於日本西部九州長崎縣海域的半人工島嶼，因外形酷似軍艦而有「軍艦島」（ぐんかんじま）的別名。（網上圖片）

而野木選擇以軍艦島的故事為素材，其實一點也不奇怪，甚至可說乃順理成章之舉。上次她編的日劇《ＦＥＮＣＥ》正是以沖繩被邊緣化的素材為本，軍艦島只不過是另一個沖繩而已。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）