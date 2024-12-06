中山美穗離世｜《情書》造型成文青女神　《沉睡的森林》榮登視后

【中山美穗離世】日媒報道，中山美穗在東京澀谷寓所逝世，終年54歲。



於80年代中期出道的中山美穗，歌影視三棲發展，除了留下《人魚姫 mermaid》、《比世界上任何人》等冠軍金曲，她的影視作品同樣令人留下深刻印象，

日劇、電影常擔綱女主角，與木村拓哉合演電視劇《沉睡的森林》贏得第19回日劇學院賞最佳女主角，至於參演岩井俊二執導的《情書》，更被文青捧為神作，亦憑《情書》和《東京日和》奪取多個影后獎項。



現在就一起回顧中山美穗五大必看影視作品。



【中山美穗離世】中山美穗必看影視作品《偶像媽咪》（1987年）：

中山美穗必看影視作品《偶像媽咪》

中山美穗早期日劇作品，跟「國民美少女」後藤久美子扮演年紀相近的母女，由於她在劇中明星身份嫁給一名中學教師，是偶像又是繼母的雙重身份，爆出不少笑料，盡情發放她的喜劇細胞。

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【中山美穗離世】中山美穗必看影視作品《情書》：（1995年）

中山美穗必看影視作品《情書》

由岩井俊二執導電影《情書》，是中山美穗演藝事業重要轉捩點。故事講述一封原本出於哀思而寄往天國的情書，卻大出意料收到同名同姓的回信，還挖掘出一段深藏多年卻始終沉靜的純真單戀，「總有一天，我們會成為別人的回憶，盡力讓它變得美好。」成了最刻骨銘心的告白。細膩動人愛情故事，加上中山美穗留著一頭清新短髮，令她成為文青女神，而她亦以《情書》奪得多個最佳女主角獎，演技受到肯定。

【中山美穗離世】中山美穗必看影視作品《美味關係》：（1996年）

中山美穗必看影視作品《美味關係》

禛村怜原作日本漫畫改篇日劇，中山美穗跟唐澤壽明主演，結合料理與愛情，中山美穗飾演角色藤原百惠，是愛哭愛說謊的大小姐，因一碗高湯展出了一段美味情緣，簡單卻細緻，中山美穗再次展現出揮灑自如的演技。

【中山美穗離世】中山美穗必看影視作品《東京日和》：（1997年）

中山美穗必看影視作品《東京日和》

《東京日和》根據日本著名攝影師荒木經惟和其妻子荒木陽子攝影集改編而成作品，在演技派竹中直人引領下，中山美穗扮演他鏡頭下的亡妻，演技進入另一階段，愛情回憶中的甜與苦，逝水如斯又刻骨銘心。

【中山美穗離世】中山美穗必看影視作品《沉睡的森林》：（1998年）

中山美穗必看影視作品《沉睡的森林》

中山美穗跟男神木村拓哉合演《沉睡的森林》，俊男美女合演的懸疑日劇，故事充滿張力引人入勝，而中山美穗飾演的女主角大庭實那子，隱藏著自己也不知道的過去，對人若即若離，觀眾不禁被中山美穗神秘冰冷所懾服，她亦憑此劇成為第19回日劇學院賞「最佳女主角」。

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【中山美穗離世】回顧中山美穗潮流雜誌封面：

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【中山美穗離世】回顧中山美穗生前其他照片：