從恭碩良與Jer合唱《月球人》 看「香港流行曲」的異類｜林綸詩

Clockenflap剛過，三天的音樂節我只去了星期五，竟有重大驚喜——看了恭碩良唱《月球人》。我一直錯過機會看他的個人演出，反而是在別人的演唱會看他做樂隊的一部份。其中最喜歡是他在陳奕迅DUO Live的《抱擁有這分鐘》，以及在林憶蓮演唱會中與她合唱的《下雨天》。我十分愛他的歌聲，無論做主唱或伴唱也是。今次Clockenflap他出現在王雙駿的樂隊裡，竟然開口與Jer合唱《月球人》，簡直是意料之外。

文：林綸詩｜原題：地球外的異類 恭碩良



Jer介紹自己的歌曲《月居人》就是受《月球人》啟發。

//發現嗎 就快看不見地球 太悶嗎 被困這偏遠月球

史書中說過 先祖的過錯 天災中上過 滅世的一課

我讀過 地殼有廣闊平原 我夢過 世上有開心樂園

不息的戰鬥 不休的佔有 硝煙中消失 哪個可補救

…

我望見 垃圾已堆積過盛 再沒有 那鳥語花香美景

身體複製過 基因改變過 星空中奔波 全人類的錯//



《月居人》:

//生於過億年 不見天那面

生於這飛船冬眠 安於這宮殿

當找到地球這藍綠星 空氣相對穩定

找到這裡電腦就煞停

找到這星真高興

成就旅程

人要養靜//



之後Jer唱了的《人類群星閃耀時》:

//繁星怎麼要 發光 直到天曉

真空幻化 光線 隨處閃耀

陪同在 黑夜 路人杳

儲起的 微笑

留待燦爛晨曦 才用掉

繁星怎麼要 發光 自有分曉

青空萬里 俯瞰 全世界對焦

困囿 時 分 秒

看人類 多麼 渺小

沉迷 在見識 破醒 不了//



三首歌的大宇宙觀甚有新紀元味道，人類、宇宙、進還是退化。而恭碩良的異類感與這種歌曲很搭。

(資料圖片)

除了旋律和編曲，他慵懶的聲線，夾著英文的口音，一直都帶點異國風情，令他的廣東歌有獨特的味道。他擁有如異族的感覺，《月球人》以一個舊地球人的獨白，去談歷史、世界、變化，也與他的歌星路有著類同。

讀過一個恭碩良的訪問，他說無論如何怎樣創作，在香港總不能大紅，有一次特別自覺地用「香港流行曲的方程式」去寫，但還是沒法成為hit歌。在這個意義上，他也是一個異族，好像是行內人才特別喜歡他 (不同音樂人會不斷找他合作)，但自己的歌手路則不算順暢。

在這樣的背景之下，聽著他用力的vocal，帶著力有不逮的滄桑感，但願恭碩良繼續做自己就好。

（專欄歌曲心頭好隔周刊登，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）