日本藝壇新銳野島佑隆　音樂與60年代美式風情跨越喜悲與世界對話

【日本藝術/野島佑隆/亞洲藝術新星100】有時觀畫的過程有如觀看了一部戲劇，藝術家賦予畫內角色演技與靈魂，利用場面調度來說出故事主軸，即使是平面的畫作也能品味當中的細微設計發人深思。野島佑隆雖然是日本新銳藝術家，卻有別於大眾對於日本藝術家想象，擅長的60年代美式風格原來與其作畫理念、背景及愛好息息相關。



圖片來源：www.instagram.com/yutaka.nojima

出生於1995年的野島佑隆（Yutaka Nojima）從小熱愛60至90年代的歐美音樂，例如The Beatles、The Rolling Stones這些劃時代的樂隊陪伴著他成長，他曾在唱片舖及古著店打工，生活上沉浸於美式氛圍。此外，他畢業於著名的桑澤設計研究所，是一所歷史悠久、擅長培養學生創作及應用能力的學府，旨在啟發學生設計的原動力。這些背景都深深地影響著他的創作方向，貫注一生所愛的美式風情及流行音樂風格，在作品中充滿著設計與細節以表達出細膩的感情。由於野島佑隆深受黑膠唱片封面設計的影響，所以常常使用方形構圖，也會將音樂元素滲入畫內，他憑著這獨特的畫風在近年席捲日本藝壇。

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他的作品帶有美漫特色平易近人，雖然訴說著愛與和平這些宏大的理念，卻不會抽象深澀，畫面及用色有著明亮的特質，故事深入淺出，是可以放在小孩子房間的畫作。縱使如此，他筆下的世界有喜亦有悲，正如每個人的日常生活一樣，但不必執著於正面或負面的情緒，接受這種人生的複雜性，他希望觀者能夠在藝術當中找到積極的力量。他的標誌性符號是一塊切開的芝士「BIG CHEESE」，除了希望以微笑來面對生活，俯視下去也是一個和平符號，芝士的高低大小不同，正如這個充滿不同與異見的世界，這個設計突顯出他細膩的心思以及柔和地表達訊息的手法，至於「Peace Piece」這個概念則來自爵士樂手Bill Evans樂曲名稱。

圖片來源：www.instagram.com/yutaka.nojima

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最初野島佑隆會將對世界的不滿透過作品宣洩，但他所愛的音樂展現出音樂世界的精彩豐富，不只有情歌、傷情歌，可以浪漫、諷刺，表達對政治社會的不滿，也可以宣揚愛與和平，一切的情緒回歸到創作，而創作的過程使他感到興奮，以及將面對的困難轉化是非常有趣的。所以即使他依然想透過作品說話，在表達某些訊息或者悲傷的事情時，最後都會向正面發展，呈現一個光明的世界，有哭有笑才是人生。

圖片來源：www.instagram.com/yutaka.nojima

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在藝術家的身分之外，他除了興趣所致的打工，也曾為創立於90年代日本澀谷系音樂代表性名字之一Sunny Day Service的演唱會設計主視覺，操刀「OTHER MUSIC」紀錄片日本版海報，還有做雜誌、電影及書籍等的合作及設計工作。近年聲名鵲起開始舉行展覽，今年就在東京及台北舉行了個展。剛在10月台北的個展以「KNOCK! KNOCK!」為題，是為野島佑隆一次對於世界的叩問，展現出一位未到30的年輕人所擁有的超齡視角，常言道藝術之路不易行，他經歷過對社會的質疑、反思，藉著音樂教曉他忠實地表達自己，以雙手去捍衛心中所愛，一步步走向今天的成功，一一成為了他的創作養分，他亦希望觀者可以在作品中找到屬於自己的答案。