《爸爸》平實地討論「一個崩壞了的家庭如何再生」｜何故專欄

《爸爸》並非誇張的奇案電影，也不是俗套的倫理溫情片，而是一套充滿感染力的療傷電影，翁子光更上一層樓的佳作。



《爸爸》海報

《爸爸》由翁子光執導和編劇，區焯文聯合導演，錢小蕙監製，劉青雲、谷祖琳、蘇文濤和熊諾頤主演。故事改編自2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」，雖然有真實案件作為藍本，而且得到真實的「爸爸」給予支持和協助，但翁子光想說的並非曲折離奇的案情，而是案件發生後，仍留下來的人，如何在不再正常的日子裡，繼續渡過「日常生活」。

《爸爸》海報

《爸爸》是翁子光在《踏血尋梅》之後，經過十年的沉澱，拍出了跟前作毫無劇情關連的「延續篇」。《爸爸》沒有賣弄嘩眾取寵的劇情，亦沒有刻意炫耀的拍攝，而是平實地討論「一個崩壞了的家庭如何再生」，喜歡血腥暴力的觀眾，也許會很失望，然而，如果你對人性和善惡有興趣，翁子光今次跟大家探討了很多哲學、宗教和心理學的問題，內容深入淺出，劇情發人深省，人生閱歷越豐富的觀眾，越能夠感受到故事裡「爸爸」的內心掙扎和矛盾。

《爸爸》劇照

《爸爸》劇照

《爸爸》的故事從「爸爸」的角度出發，講述經營茶餐廳的阮永年（劉青雲 飾）本來一家四口樂也融融，兒子厚明（蘇文濤 飾，呂爵安接替扮演成年的兒子）卻突然殺死妻子金燕（谷祖琳 飾）和女兒厚恩（熊諾頤 飾），一夜之間家破人亡，至親愛的兒子變成了最痛恨的仇敵，令他只好藉著思念亡者來讓自己可以繼續「正常生活」，然而，時間當真可以治療一切創傷？巨變過後，作為受害人的他，如何維持爸爸的身份？如何和兒子一起得到救贖？

《爸爸》劇照

《爸爸》劇照

《爸爸》不是一套「Why」的電影，而是一套「How」的電影。本片沒有企圖解釋兒子為何犯案，行兇過程也只是輕描淡寫，重點是「爸爸」怎樣面對生命中的不同轉變。本片以非線性的敘事方法，跳躍地呈現阮永年邂逅心上人、結婚、放棄祖業、轉行、子女出生、收養寵物、以及倫常慘案的發生，拼貼出「爸爸」不同階段的人生片段。與此同時，本片也記錄了翁子光對「無常」的敬畏，以及對「時間」的敬畏，這是一套翁子心存敬畏的成熟作品。

《爸爸》劇照

《爸爸》劇照

《爸爸》集合了一群好戲之人，領銜主演的劉青雲渾身是戲，內斂卻不沉鬱，絕望中仍帶有希望，這個角色非常難演，最喜歡召妓被騙和跟專家討論的兩幕，很容易會演得過火，甚至變得樣板戲般歇斯底里，劉青雲卻是恰到好處，厲害！蘇文濤可算是本片的另一驚喜，作為沒有專業演戲訓練的素人，初登大銀幕，成功處理如此複雜的角色，表現一鳴驚人！與此同時，谷祖琳演活了新移民的婦女，熊諾頤很可愛，飾演阮永年親弟的羅永昌夠麻甩，飾演阮永年員工的楊偉倫夠搞笑，他們一起讓「爸爸」這個「悲劇人物」變得更立體。

《爸爸》選用了泰迪羅賓主唱的金曲〈這是愛〉，代表阮永年有口難言的心聲、跟妻子的美麗回憶、以及跟兒子維持關係的動力，絕對是神來之筆！《爸爸》對比《踏血尋梅》，少了一股憤世嫉俗的殺意，卻多了一顆仁慈的愛心，這是一套可以在冷冰冰的殘酷世界，為觀眾帶來溫暖的電影，因為「這是愛」。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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