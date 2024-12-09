本地藝術家Treeman　從「Part-Time」看港人生命論大膽探索人生

【香港藝術】香港向來不乏藝術展，輕易就可以接觸到來自世界各地的藝術家，他們往往都受到當地的文化及環境影響，發展出多面向的作品。其實香港也有很多土生土長的藝術家都因為本地獨特的文化及氛圍而啟發出各具特色的作品，例如今回為大家帶來Treeman（林樹文）的作品，他早前到台北舉行個人展覽，主題「Part-Time」甚具本土特質，以詼諧方式探索生活中的多重角色，引伸出對生活的幽默應對方法和沉思。



Treeman（林樹文）（圖片由藝術家提供）

Treeman修讀時裝設計系，曾於本地多家潮流雜誌擔任編輯，本來的媒體生涯及文字工作，因為一次憶起與女兒的相處時光而產生改變，頓時靈感大發執筆創作，自此展開藝術之路。他的創作動力及題材大多來自作為父親的經歷及生活上的啟發，以充滿童趣的手法融入作品，卻暗藏成年人的成熟視角，透過作品看世界、表達所想，更重要的是從中找到一個更真實、更坦率的自己，因為作品正正是反映了他個人的生活。

圖片由藝術家提供

作品的主角是一隻名為「Shu Shu Shu」的豬仔，在作品的世界觀當中，Shu Shu Shu立志成為藝術家，但創作也需要吃飯，於是便因為生活壓力不得不打工。工作的地方「Saint Mary’s Cafe」有一隻小豬吉祥物，Shu Shu Shu日常的工作便是身穿吉祥物服裝站在門口招攬客人，卻在一次偶然的機會得到一張巨額彩票，自此激發其重新追夢的希望，從而展開了一場意外的嘉年華冒險，故事象徵生活中的轉折與變化。隨著發展這個冒險世界愈來愈壯大，早前的個展「Part-Time (Carnival)」完整呈現其故事脈絡，並為大家帶來5位重要角色，舉行一場如同嘉年華般的旅程，寓意我們如何在日常生活的多重角色中遊走，展現幽默與心靈深處的感觸。

Treeman於上月在台北Whimsy Works Gallery舉行的個展「Part-Time (Carnival)」（圖片由藝術家提供）

圖片由藝術家提供

圖片由藝術家提供

是次展出Treeman於今年創作的13幅畫布作品，以街頭藝術、漫畫及普普藝術為創作風格，Treeman分享：「在中學時常看美國漫畫《MAD》，它不只教懂我何謂幽默，更賦予了瘋狂和天馬行空的想法。修讀時裝設計時最常待在圖書館，發現藝術不只畫作，更可以有無限可能，例如既商業又普及生活的普普藝術。當記者時接觸街頭藝術，從觀看不同作品以至是有幸親身和藝術家對談，發現作品不只是肉眼所見般簡單，可以潛藏更多想法，甚至一個故事。我會把想法創作成一個故事，作畫時先把一些複雜的概念藏於其中，以幽默風趣的畫面呈現。」

作品圖片由藝術家提供

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主題「Part-Time」是Treeman用來比喻人生中不斷變換角色的狀態，無論是作為父親、兒子、朋友還是藝術家，全部有如Part-time工作，角色間的切換正是人生的精髓，而且不同的工作有各自的付出與收獲，每個角色之間相互支持、彼此影響。他分享曾經到菜市場幫助父母賣魚膠的工作，這段經歷也能為他帶來新的靈感與力量。當問及「Part-Time」是否香港人的特質，Treeman笑言：「香港人都喜歡Full-Time！剛開始有『Part-Time』這個想法因為自己在生活中有著不同角色，時會感覺混亂與猶豫，深入思考卻發現它是一個生命論，『Human as a Part-Time』，我們出生來到世界不過是part of time ，何不更大膽去探索生命的可能性。」中途出家做創作，Treeman卻沒有覺得更困難，因為香港生活本身已經不容易。最後為大家帶來一些Treeman的分享，了解他對創作的一些想法：

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Q：小豬的形象是如何萌生出來的？可以與大家細說Saint Mary’s Cafe是一間怎樣的餐廳嗎？



A：太太叫女兒名字會加個「豬」字，初時會覺得尷尬，後來卻覺得這種尷尬其實是甜蜜的一種，於是便把這份甜蜜帶入創作，畫了隻豬出來。不過性格則是自己投射，有點頑皮帶點衰格。

故事講述他是個潦倒藝術家，喜歡藝術創作卻不能以此過活，希望可以邊工作邊繼續畫畫，剛好在常經過的餐廳Saint Mary’s Cafe看到招聘廣告，便決定應徵這份Part-Time，卻因為這份Part-Time穿上了小豬Mascot踏上了誤闖異世界嘉年華之路。

Saint Mary’s Cafe是一間美式餐廳，招牌乳白底配紅磚色潦草字樣，非常醒目，近門口就是水吧，前面是一排紅皮椅套配銀色金屬圓形坐位，靠窗有數個四人卡位，紅色皮椅子配木枱，經典感十足的環境跟推門進去就嗅到的咖啡香氣、炸薯條和煎漢堡扒味道相結合，夾雜熱熾喧鬧人聲，是一間讓人每天都想來一下的餐廳。

Q：有沒有一些獨特的經歷影響著你的創作及概念？



A：每天和女兒聊天，她分享給我的，可能是一件事、一本書、甚至她把字眼完全對調的一句話。

Q：在你眼中藝術是怎樣的一回事？算是你對人生看法的一個出口嗎？



A：藝術是一個想法、一句勇敢說出來的話、一種領悟。絶對是，如果沒有再遇上藝術，實在想像不到未來是怎樣的。

Q：創作的歷程中有沒有遇過一些難以忘懷的事情？



A：每次創作都是和自己對話，會產生恐懼，然後鼓起勇氣出發，這個過程每次亦很難忘。

Q：有沒有一些觀眾對你的作品的看法是你覺得最刻骨銘心的？



A：最刻骨銘心是媽媽跟我說：「你真係好叻仔。」

Q：你的座右銘是？



A：唔緊要，加油。

Q：如果要用一種事物去代表作為藝術家的你，會是？



A：火，我經常都好燥。