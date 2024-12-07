從Fence到海中沉睡的鑽石　看日本人對軍艦島的隱形歧視｜湯禎兆

所謂軍艦島是另一個沖繩的說法，嚴格來說已經美化了，現實的紛擾可謂過之而無不及，乃因當中涉及更深一層的矛盾——沖繩的二等化源自戰後美軍的基地化，仍可說由外而內；但軍艦島的被歧視，在第一集已開宗明義作了具體交代，一切始於日本國民自身的目光，絕對是由內而發。

文：湯禎兆｜原題：由內而發的歧視



《海中沉睡的鑽石》（劇照）

鐵平、賢將及百合子在長崎電車上，已哭哭啼啼地申訴被同學歧視的經歷，甚至對各人不理解煤礦支撐日本經濟復甦大感不甘。後來在端島上，遇上來自東京的高層對莉奈的調戲，丟下一句不過是軍艦島貨色更加激化內心的熊熊烈火。上次在《ＦＥＮＣＥ》中，野木早已把批判的焦點，置於與虎謀皮的龜縮者身上，大家只不過樂不思蜀地苛安度日，事實上彼此都是共犯。去到《海中沉睡的鑽石》就正接連共犯結構也除掉，將矛頭指定自己人歧視自己人的歷史陰暗面上。事實上，野木在訪問中也直言在取材時聽說有些人隱瞞了自己的出身，而現實上那個時代若無煤礦供應便無法運作，然而社會對礦工卻存在歧視的眼光。很明顯，她正是直接把取材所得，轉移至日劇的文本中去。

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