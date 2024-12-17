喵的多重宇宙！韓藝術家將自家主子變成奇妙雕塑　打造潛力明星貓

【雕塑/韓國藝術/貓/meme】看到韓國藝術家Taewon Ahn貓貓作品，第一反應是——好怪，再看一眼，但是看著看著就被作品「魔性」摸樣吸引，在IG貼文中有網民留言：「OMG這是被詛咒的貓吧，但我想要。」某程度上，這則留言可以形容Taewon Ahn的所有作品。



在他手中，自家主子Hiro化身各種「奇形怪狀」，雕塑外觀讓人想起椅子、支架，甚至是火車，有時候形狀看起來又像蛇或是鳥等動物，貌似AI出品卻是現實世界3D作品，詭異得來又可愛，除了雕塑也有繪畫作品，在網絡上頗受歡迎，那麼是什麼讓藝術家把自家主子扭曲成這個摸樣？

這些莫名奇妙貓咪作品來自韓國藝術家Taewon Ahn《Hiro is everywhere》系列，如果它們讓你想起網絡上當紅「貓meme」，對藝術家來說就正中下懷了，他曾經在訪問中笑言希望能將自家貓貓Hiro打造成風靡網絡「超級明星貓」。（當然，Hiro似乎不知道自己是這個宏大計劃一部分。）

所以這一系列作品構成方式也和Meme類似，他把Hiro的影像剪切、黏貼，加以扭曲以及誇張化，其後在立體或是畫布上用氣刷繪製圖像，Hiro便變成形狀不同各種形態。藝術家更表示，假若有人將其作品當成meme一樣傳播，自己並不會介意。

不難看到，Taewon Ahn對網絡文化敏感度極高，其實這是源於其家庭背景。藝術家生於1993年，當時電腦剛剛開始在韓國流行，而其父親正好是程序員，所以他早早就開始接觸網絡，人生塑造一部分植根網絡，相關觸角自然特別發達。

他日常生活中也愛用meme，然而隨著網絡圖片愈看愈多，視覺逐漸產生疲勞，對現實世界感知亦開始降低，於是他決定集中在物理上和自己最親近存在——就是自己的貓咪Hiro。

對他來說，這些作品可以說是網絡世界與現實之間一種介質，Hiro作為一個活生生的貓咪，被轉化成二維圖像，作品有虛擬世界可以輕易被改造特質，但實際上又是存在於不易被改變的立體作品，某程度上是將網絡中容易被改變、消失的影像牢牢固定於現實。

《Hiro is everywhere》系列作品讓他收到不少關注，不少作品貼文點讚量更過萬，說不定Hiro成為明星貓指日可待。藝術家常在社交媒體更新作品動態，有興趣讀者不妨關注其IG，了解更多。