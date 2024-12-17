迴轉壽司半世紀後回歸大阪世博　藏壽司進駐帶來史上最長輸送帶

【大阪世博/ 壽司/ 日本設計】港人特別喜愛日本菜，對迴轉壽司尤其熟悉，原來早在70年代，迴轉壽司這個在當年相當嶄新的概念之所以能夠發揚光大，正是因為1970年大阪世博上引起全球關注。來到半世紀後新一屆的世博將於明年回歸大阪舉行，藉此難得機會迴轉壽司又再出現於會場上，五十四年後會有甚麼新改變新思維？



圖片來源：藏壽司

在明年「藏壽司」將會以破記錄的方式進駐大阪世博，屆時一條長達135米、有史以來最長的迴轉輸送帶將會接待最多338位客人。藏壽司成立於1977年，最初是一家外帶壽司店，隨著迴轉壽司概念的興起品牌迅速擴展至全國，並於1999年在美國洛杉磯開設了第一家海外分店，如今品牌在日本擁有超過500家餐廳，並在美國、台灣和上海等地持續拓展業務。這些國際間的分店不僅提供傳統的壽司，還根據當地口味調整菜單，讓更多人能夠體驗到日本的迴轉壽司文化，這個概念同樣融入是次的世博店。

圖片來源：藏壽司

品牌以其嚴格的食品安全標準和創新的自動化技術見稱，為了慶祝博覽會的舉行目前正在開發一份菜單，透過造訪世界各地的大使館、品嚐美食來匯集標誌性菜餚，以實現「迴轉輸送帶將世界聚集在一起」的理念，美食和人們的相遇將成為一個激發創新的機會，透過與漁民的溝通下希望實現對海洋資源的持續利用，計劃銷售使用量低的魚產作為壽司菜單的一部分。壽司店本身就會化身為一個迷你博覽會，將每個地區的菜餚與壽司並行呈現，讓來自世界各地的參觀者在享受美食的同時，體驗到不同文化的交融，一頓飯的時間彷彿走訪各個國家的美食文化，是為世博會場專有的獨特用餐體驗。

圖片來源：藏壽司

店內設有歷史上最多的338個座位，室內設計採用現代日式風格，桌子和家具以原木製成，座位則是榻榻米，天花板大膽地裝飾著巨大的輸送帶和盤子的圖案。外部方面以倉庫為設計概念，金槍魚壽司作為最經典最具代表性的壽司形象，巨大化呈現於外牆上並被抗菌壽司罩「Sensoku-kun」保護著，讓壽司免受空氣中的灰塵和細菌的影響以強調食品安全，這個圖案識別性極高。藏壽司在是次博覽會中的一個重要主題是可持續性，外牆材料使用了約336,000片即將被丟棄的貝殼與海藻製成，貝殼的處理在自然界一直存在問題，每年有難以想象的大量貝殼傾倒入海洋或閒置在空地上導致環境污染。

大阪是迴轉壽司的發源地（歷史圖片）

迴轉壽司於1958年由白石義明於大阪發明，白石參加了1970年的大阪世博，並創立了元祖迴轉壽司店「元祿壽司」（圖片來源：元祿壽司）

藏壽司成立於大阪，大阪亦是迴轉壽司的發源地，雖然已是半世紀前的產物，但對於崇尚自動化的日本而言一直都是一個領先的設計，不少大城市面臨著勞動力不足的問題，自動化是解決方法之一，尤其傳統壽司店往往需要壽司師傅在客人面前親手握壽司大大增加了成本，所以當年迴轉壽司的出現一度改變業界，降低了成本令售價最後惠及客人。迴轉壽司於1958年由白石義明於大阪發明，當時他經營的壽司店人手不足，一次參觀朝日啤酒廠時見到自動化運輸帶忽發奇想，將之融入到壽司店內，除了減低成本之外客人見到一碟碟壽司在眼前掠過也會增加拿下來的衝動促進消費。後來白石參加了1970年的大阪世博，並創立了元祖迴轉壽司店「元祿壽司」，至於香港後來引入的元綠壽司與之並無關聯。