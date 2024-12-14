《破地獄》與《五個相撲的少年》：跨時空電影方程式解析｜湯禎兆

許冠文指出《破地獄》是他心目中的喜劇，我沒有深究他的想法，在一邊看《破地獄》之際，一邊想起９２年日本的超暢銷喜劇《五個相撲的少年》。是的，撇開《破地獄》與香港此刻社會狀況與人心所向的共鳴共情，我更留意的是它背後的構思方程式。

文：湯禎兆｜原題：《破地獄》的離軌閱讀



（《破地獄》劇照）

說到底，《破地獄》的構思必然從高潮位衛詩雁上場破地獄為基礎，以打破業界禁忌帶來人心衝擊；《五個相撲的少年》早已示範了由女子上土俵的大膽設計，從而去重整眼前局勢。但由始至初的推進過程，即黃子華因事業走進窮巷而入行VＳ本木雅弘面對畢業壓力而被迫入相撲社，到「殯儀業界／相撲社」中人各懷心事（衛詩雅想繼承衣缽而不得VＳ朱柏康得過且過混飯吃；竹中直人八年不畢業的忠誠報社VＳ寶井誠只為求受女生歡迎而入社等等），方程式其實一貫同質。也可以說從主軸來說，基本上是一場方程式編劇的操作。

（《破地獄》劇照）

９２年的《五個相撲的少年》劇照（資料圖片）

請勿誤會，把《破地獄》和《五個相撲的少年》對照，旨在說明方程式從來不會過時（以針對市場的電影作品而言），只要輸入適當材料，可說悲喜殊途可同軌。更令我拍手稱慶的，是兩者均成為票房神話，留下美好的記憶！

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