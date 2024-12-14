專訪香港藝術家Peep:以畫筆描繪 「家」的情感輪廓｜亞洲藝術新星

【專訪/展覽/亞洲藝術新星/香港藝術家】生活在現代社會，難免時不時會感到「EMO」，那麼當這些情緒湧現，你會選擇擁抱情感？抑或是尋找破局之計？對於香港藝術家Peep來說，最好的方法可能是將情感放在作品中，讓創作成為視覺日記，再加以消化。



這幾年即使沒有聽過Peep的名字，可能也會看過她筆下經典女孩形象，她不僅和Casetify等知名品牌合作、為方皓玟創作唱片封面，其創作亦出現在Vogue、Elle等各大平台。她筆下的女孩時而活潑可愛，時而又看似陷入沈思，細膩心思在簡潔線條下若隱若現。最近她以「Tears and Cheers」為題舉辦首個個人展覽，展出一系列不同媒材作品，我們便特別邀請Peep來和我門聊聊，究竟這本「視覺日記」包含了什麼？



為什麼會選擇「Tears and Cheers」作為首次個展主題？

這個展覽可以瑣事紀錄了我這幾年做藝術家的心情，中途有比較辛苦的日子，有時候會憂鬱，但又有一些開心的日子，混合了淚水和歡樂，所以是「Tears and Cheers」，希望能如視覺日記般將心路歷程展示給大家看。

這次很多繪畫作品以家作為背景，背後有什麼原因嗎？「家」對你來說又是什麼呢？

我這幾年基本上是在家工作，所以「家」對我來講，是一個經歷了很多事情的地方，有太多時間在那裡，所以會希望在第一個展覽將這個地方留下來，紀錄我這幾年來心路歷程。

有幅畫是一個女生坐在日落黃昏前，其實是我整個展覽第一幅作品，大概是今年五月左右畫成。年初時已經決定要辦展，之後一直思考自己首次個展要做什麼，當時大部分時間都是坐下來想東西，並沒有真正開始做事，基本上是一個「Thinking and Overthinking」狀態，我覺得算是一個新開始，就將這個時刻紀錄了下來。

當然作品中也有一些開心時刻，譬如畫裡面會有吃長腳蟹或是搶麵吃時刻，都是一些日常生活中會發生的事情，紀錄了我這幾個月或是這幾年心情。

展覽中央的手繪紙燈作品背後，有沒有什麼特別故事？

第一個個展回顧了我一些成長經歷，很自然地回溯到童年，我就把小時候一個習慣放在展覽中。我兩歲多已開始畫畫，小時候媽媽會鼓勵我畫一些東西來打造房間，所以那時候每一年都會畫一盞紙燈，我覺得這個回憶很有趣，而且童年時期創作很珍貴，所以索性將這個象徵性元素放到展覽中。

這是想提醒自己——小時候的創作，長大後可能會成為很好的回憶。當時小時候畫得比較破爛，很多紙燈無法保留，所以這次就再畫了一盞作為致敬。

那麼這次燈上面的畫作有沒有講究？

燈上最大圖案是「I make 100 wishes a day」，完全是我個人寫照。因為我很相信吸引力法則，雖然未必每天能許100和願望，但我確實每天都會想起自己的願望。所以也會放一些念想在作品中，可能有一天就實現了，我是很相信這件事的。

這次展覽最標誌性作品之一便是Peep致敬童年的紙燈（JPS GALLERY）

因為當你每天看到這件事，你會每天想、會去行動，那漸漸會辦得到。我覺得我這幾年低潮時便是靠這件事來支持自己，看了很多文章和YouTube影片。譬如我一直想養貓，所以很多畫裡面都有貓，正是希望可能某一天會有貓貓來到我們家，或是朋友家貓貓會突然生下小孩，讓願望實現。從前還在畫插畫時，會想自己會不會有一天也能辦展，結果今年這個願望就實現了。

那麼畫裡面的女生是你自己嗎？

其實畫中男孩和女孩全是幻想角色，當然女生部分加入了更多我個人情感，所以有時候是不同造型、髮色出現，來配合不同心情；至於男生在畫作了是一個支持、配合角色，可以是家人、朋友等，我會把他們的情感放在男生身上，所以並不能指名道姓某一個人。

可以聊聊「Tears Container」背後構思嗎？每個杯子的設計理念是什麼？為什麼會用繪畫和陶瓷配對的形式？

「Tears Container」含義是「vessels of emotion」，是一個裝載不同情感的容器，有幾款都在講我內心歷程，譬如有一款是在講「舒適圈」概念，是因為在做陶瓷時，自己確實感受到治癒心靈的感覺。

這個系列可算是我低潮時期作品，我從去年開始學陶瓷，本來沒有打算一定要產出作品來擺展，純粹是不太有靈感畫畫，又不想乾坐在家，於是便嘗試新事物。我最後做了一百多隻杯子，最後只選了五個放出來，因為做陶瓷要經歷很多次失敗，有很多可能裂開、或是燒得不好，而這種失敗經驗對我來說也是一種學習——不是說你很努力，就一定會有回報。加上我覺得這對我來說是一種冥想過程，當你很專注來拉胚，好像會忘記所有煩惱，不知不覺一天又過去了，我覺得真的對我有幫助。

至於畫和陶瓷配對，是因為畫是陶瓷的延伸，可以幫助解釋作品用意。譬如是剛剛提到的舒適圈概念，貓貓在杯上是在一個梨樹下休息，其實那就是我覺得舒適的地方，但可能只有我本人可以理解，所以想用畫作來表達更多內容，讓作品完整度更高一點。

【展覽詳情】

名稱：PEEP: TEARS AND CHEERS

地點：香港中環士丹頓街88-90號地下JPS 畫廊

日期：即日至2025年1月4日

