隨攝影先驅Luigi Ghirri走進普利亞街頭　探索意大利南部小鎮浪漫

1982 年邂逅位於南義的普利亞（Puglia）時，義大利當代攝影先驅 Luigi Ghirri 不只遇見經白灰刷洗、質地宛如粉彩畫的街道，點綴的城鎮仙人掌盆栽，氣氛醉人的幽幽夜色，藏身各處的樸拙拱門和海濱露天遊樂場，他也結交了一群藝術家、評論家和策展人，後來於公於私都是莫逆之交。從此開始直到 10 年後逝世為止，Ghirri 幾乎年年重返故地拍照和展出，持續深入認識普利亞不可思議的地理環境。

文：moom bookshop｜圖片來源：Luigi Ghirri《Puglia. Tra albe e tramonti》



Luigi Ghirri《Puglia. Tra albe e tramonti》（圖片來源：https://moom.cat/l/nTesP5）

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這片南義大利土地奠定了 Ghirri 的事業基礎，也為他帶來無限靈感。本書《Puglia. Tra albe e tramonti》囊括一系列鮮為人知的影像，描繪攝影師與普利亞的關係，並收錄其女 Adele Ghirri 及義大利藝術史學家 Arturo Carlo Quintavalle 所撰寫的專文。彩色底片承載著一趟趟幽靜的發現之旅，城市生活獨有的風情韻律與視覺巧合、觸感細節輪番送上驚喜，溫暖地呼應當地作為度假勝地的特質；居民與旅人留下的足跡，被 Ghirri 浸泡在南義特有的洶湧光浪中，以層次豐富的白晝光影為指引，融入霓虹招牌與街燈入夜後交映的意境，繪就一捲浪漫明豔的普利亞地圖。

Luigi Ghirri《Puglia. Tra albe e tramonti》（圖片來源：https://moom.cat/l/nTesP5）

Luigi Ghirri《Puglia. Tra albe e tramonti》（圖片來源：https://moom.cat/l/nTesP5）

Luigi Ghirri (1943~1992) 生於義大利的斯坎迪亞諾鎮，曾擔任土地測量員與平面設計師，27 歲才正式投入職業攝影領域，隨後憑夢幻氛圍和巧妙拿捏景物比例的手法而成為當代攝影先驅，以彩色底片拍攝的花園、紀念碑及莫蘭迪工作室尤為出名。儘管 Ghirri 在世期間，僅出版影響深遠的第一本攝影集《Kodachrome》及後繼作品《Paesaggio Italiano》，但逝世後其作品仍由義、英、日出版社積極整理、編輯並出版成《Il Profilo Delle Nuvole. Immagini di un Paesaggio Italiano》、《Atlante》、《Luigi Ghirri》等書，也陸續透過個展和聯展在歐、美各大城市登場，包括阿姆斯特丹市立博物館、紐約的現代藝術博物館、巴黎的法國國立圖書館。

Luigi Ghirri《Puglia. Tra albe e tramonti》（圖片來源：https://moom.cat/l/nTesP5）

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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