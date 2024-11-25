攝影｜森山大道怎樣度過低潮期？菲林中北海道蒼涼大地直視憂鬱

自 20 世紀以來，森山大道一直作為街頭攝影先驅之一，倚著敏銳的直覺、獵人式的拍攝手法，遊蕩於大街小巷進行快拍，對時代的變化作出精準的反應，普遍被認為是日本最具影響力的攝影大師。黑白之中帶有日本地域特徵的強烈風格也得到了世界性的公認，成功將街頭攝影推向前所未有的境界。

文：moom bookshop｜圖片來源：森山大道《HOKKAIDO》



森山大道《HOKKAIDO》（圖片來源：https://moom.cat/tw/item/hokkaido）

森山大道《HOKKAIDO》（圖片來源：https://moom.cat/tw/item/hokkaido）

然而，森山大道也並非在藝術的生涯中一路順遂。時間回到 1978 年，飽受長期失眠、憂鬱所苦，歷經前所未有創作低潮的他來到了一直都想旅居並進行拍攝的北海道，試圖找回往日榮光。「六月抵達札幌時，氣溫之寒冷，連丁香花都躲在屋簷下顫動不已。而在日本其他地方早已進入梅雨季節，北海道這的風卻依舊不斷地狂吹，街道與大地也仍被雪白所覆蓋。」

森山大道《HOKKAIDO》（圖片來源：https://moom.cat/tw/item/hokkaido）

森山大道《HOKKAIDO》（圖片來源：https://moom.cat/tw/item/hokkaido）

那些風景、街道、火車、船隻、人們和動物，有關北海道當地悠然、寧靜的光影似乎再也無法觸動森山的靈魂，用光了藥物也喝光了酒，毫無進展的不安令他再也待不下去，短短三個月後便悄然離去。

森山大道《HOKKAIDO》（圖片來源：https://moom.cat/tw/item/hokkaido）

森山大道《HOKKAIDO》（圖片來源：https://moom.cat/tw/item/hokkaido）

時過境遷，多年後的森山決定公開這段往事，直視這組塵封許久卻仍舊傳遞出瘋狂和抑鬱氣息的作品——《HOKKAIDO（北海道）》，讓北海道遼闊大地的孤立愴然得以在世人面前展現，也呼應了森山大道個人將攝影作為探索記憶與時間之手段的藝術思想。

森山大道《HOKKAIDO》（圖片來源：https://moom.cat/tw/item/hokkaido）

森山大道《HOKKAIDO》（圖片來源：https://moom.cat/tw/item/hokkaido）

那些充滿罪惡感的日子一個接著一個過去，我雖然並未取得任何進展，但我有著這 250 卷已使用完畢的底片，作為我曾在各種地方不斷漫遊的證明。 森山大道

+ 1

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

攝影｜激烈競爭與高自殺率下 梁丞佑鏡頭下的非典型南韓青年生活

+ 8

紋身｜反叛中孕育出生命力 文學家高木彬光鏡頭下的東京刺青之詩