攝影｜北美邊疆的一群少女決定離家出走？攝影師想象女孩的烏托邦

北美邊疆，標誌出一種浪漫和避世的自由情懷，卻也訴說著刻板的男性神話：牛仔、亡命之徒、垮掉的一代。攝影師 Justine Kurland 以《Girl Pictures》重新開墾此一空間──女孩們決定離家出走，特立於這個世界迄今為止向她們展示的「男孩」規範，並上演一個自己的版本，在美國的荒野伊甸。

文：moom bookshop｜圖片來源：Justine Kurland 《Girl Pictures》



Justine Kurland 《Girl Pictures》（圖片來源：https://moom.cat/l/atweQq）

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「我把女孩們佈置成一支青少年逃亡者的行軍，以抵抗父權制的理想。」Kurland 說。其鏡頭底下無法無天的女孩形象幾乎是烏托邦式的：穿著牛仔褲與背心，她們打獵、為對方梳理辮子、在陽光照射下的池潭裡游泳，一如初生的野生動物，輕柔卻堅韌，脫韁探索外界的邊緣樣貌。

Justine Kurland 《Girl Pictures》（圖片來源：https://moom.cat/l/atweQq）

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這些照片攝於1997年至2002年間，而今二十年過去，Kurland 所記錄的世界和創造的場景，仍滿溢著青春氣力，喚起人們共鳴。一個真實的追求作為《Girl Pictures》的基調，而正是因著這般真實，書中影像化為永恆的精神象徵。

Justine Kurland 《Girl Pictures》（圖片來源：https://moom.cat/l/atweQq）

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「很多藝術和寫作都存在於那個矛盾的空間裡，卻不可能完全符合你的假想。不可能有一個女孩的烏托邦，也不可能有一個少女出走的森林群居集體。」她說。「但也是在這種不可能之下，去想像它，或許便能離得更近一些。」

Justine Kurland 《Girl Pictures》（圖片來源：https://moom.cat/l/atweQq）

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Kurland 將《Girl Pictures》裡的圖像，授權給一些反映不為人知的少女精神之計畫使用，如法國樂隊 M83《死城、紅海與孤魂》(2003) 的專輯封面，以及 2009 年美國作家 Jeffrey Eugenides《少女死亡日記》的重版封面──成為一代女孩藝術表達的試金石。

Justine Kurland 《Girl Pictures》（圖片來源：https://moom.cat/l/atweQq）

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美國攝影師 Justine Kurland，1969 年出生於紐約華沙，擁有視覺藝術學院的藝術學士和耶魯大學的藝術碩士學位。她的作品被惠特尼美術館、古根漢美術館和紐約國際攝影中心等機構公開收藏。Kurland 的作品傳遞著一種精神上的獨立，她在《Girl Pictures》中寫道：「我無論在哪裡停車都能找到女孩。但我們拍完照片後，女孩們就回家了，而我則繼續開車。我的公路旅行體現著我所策劃的照片──向西行駛的探險本身就是一種表演。」

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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