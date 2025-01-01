坂本龍一東京最大展覽亮點一文看！海嘯鋼琴、async裝置、霧雕塑

【展覽/坂本龍一】聖誕節剛剛過去， 相信很多人都聽了日本音樂大師坂本龍一的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。「教授」坂本龍一一生留下無數經典作品，2023年3月因病逝世，讓全球粉絲惋惜不已。



坂本龍一展覽《音を視る 時を聴く》（宣傳圖）

坂本龍一自2000年來一直積極與各種藝術家合作，思考裝置與聲音結合可能。近日其最大型展覽《音を視る 時を聴く》（seeing sound, hearing time）於東京都現代美術館正式開幕，以教授生前構思作為藍本，展出10件大型沉浸式裝置作品，其中更有未公開新作，全面回顧大師一生創作生涯，也回應他一直關注的「聲音與時間」命題。



坂本龍一+高谷史郎《async–immersion 2023》（東京都現代美術館）

311海嘯生還鋼琴

《坂本龍一：終章》並不是一首歌曲，而是一部了解坂本龍一最直截了當的電影。（《坂本龍一：終章》劇照）

如果看過教授2018年紀錄片《坂本龍一：CODA》，大概會記得他試彈日本311大地震中「生還」鋼琴，海嘯把鋼琴外部塗層刮花，而琴鍵音調也不再「準確」，他形容是「大自然的調音」。

坂本龍一與高谷史郎《IS YOUR TIME》（東京都現代美術館）

這次展覽將展出坂本龍一與高谷史郎合作五件展品，其中包括教授在宮城縣立農業高中所發現的鋼琴。裝置由電腦搜羅全球地震波動數據，並為這些數據編曲，最後透過鋼琴上鐵棍裝置敲打音符，偶爾發出聲音，成為《IS YOUR TIME》（2017/2024），放置在展廳1樓。

懸浮水槽沉浸式展示時間流動

坂本龍一+高谷史郎《LIFE–fluid, invisible, inaudible...》（東京都現代美術館）

教授和高谷史郎在1999年首次合作，創作出歌劇《LIFE》，後來作品改編成《LIFE–fluid, invisible, inaudible...》。作品放置在一黑暗空間，由漂浮頭頂的9個水缸作為照明以及投影，觀眾漫步其中，如同走在花園，體驗極其夢幻。教授和高谷史郎還有不少以水和霧作為創作元素之作品，譬如《水態1》是利用關東降雨數據，讓雨水從天花板降下，並將漣漪變化轉化為聲音。

17年專輯《async》相關作品

關注坂本龍一的讀者，大概會記得其2017年結合環境音樂與古典音樂專輯《async》，他設想自己為蘇聯導演塔可夫斯基電影配樂，從日常物品攝取靈感創作。展覽這次就會展出他以《async》為靈感，與多位藝術家合作作品，嘗試讓大家「立體化」聆聽專輯。

坂本龍一 + Zakkubalan《async–volume》（東京都現代美術館）

當中包括與Zakkubalan合作之《async–volume》，展示教授紐約工作室、客廳和花園圖像，牆上擺放著24台iPhone和iPad，讓觀眾仿佛回到坂本創作環境。

坂本龍一+阿彼察邦·韋拉斯哈古《async-first light》（東京都現代美術館）

至於坂本龍一與泰國電影導演兼藝術家阿彼察邦·韋拉斯哈古（Apichatpong Weerasethakul）影像裝置《async–first light》 ，則是以其身邊人用被稱為「數碼刺猬」的小型相機拍攝，坂本龍一則為作品重新編排《 Disintegration》和《Life, Life》兩首歌曲。

「霧雕塑」表達對自然敬畏

中穀不二子「倫敦霧」霧表演#03779，2017 年「寶馬泰特現場展覽：十天六夜」裝置視圖（東京都現代美術館）

最後想介紹的則是坂本龍一、高谷史郎以及中谷芙二子（Fujiko Nakaya）特別合作作品。中谷芙二子以「霧」作為媒介創作，在1970年大阪世博會展示其「霧雕塑」自此聞名於世。這次三人作品《LIFE–WELL TOKYO》霧雕塑#47662放置在東京都現代美術館室外下沉式花園，透過霧、光、聲結合來表達對大自然的尊重與敬畏，演繹出夢幻般效果。

【展覽詳情】

名稱：音を視る 時を聴く

日期：即日至2025年3月30日

地點：日本東京都現代美術館

