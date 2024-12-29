日本藝術家井田幸昌新展　定格人物瞬間看存在本質｜亞洲藝術新星

【展覽/亞洲藝術新星】看井田幸昌（YUKIMASA IDA）畫作，可能會想起愛爾蘭藝術家Francis Bacon作品，肖像扭曲面容中保留人類某種轉瞬即逝特質，有著難以言明的感染力。



其作品近年在國際藝壇大受關注，曾與周杰倫合作蘇富比特展，今年稍早與Arashi成員松本潤一同辦展，作品在拍賣場表現也不俗，可以說是日本當代藝術新星之一。最近他與Villepin畫廊以「零日」為題，舉行首個香港個展，一口氣展示超過30件作品，涵蓋雕塑、風景畫、肖像等多類型作品。



井田幸昌作品（yukimasaida/IG）

井田幸昌1990年出生於日本鳥取，其獨特風格深受家鄉大海、山脈和河流等自然美景影響，而他探索印度次大陸旅程，以及失去好友與親人的經歷，進一步改變和豐富了他的藝術視野。他不斷練習快速繪畫，同時擺脫並重新演繹傳統繪畫技巧，透過作品體現「一期一會」日本哲學。

「零日」展覽分為三個章節，第一個章節設想太空30,067年樣貌，屆時地球被科技發展和社會進步重塑。而井田幸昌作品則變成為這個壯觀世界主角，從扭曲時空走進無垠太空，致力保存珍貴紀念品和重生元素。於是踏入Villepin畫廊第一層，首先是被井田幸昌雕塑作品圍繞，作品主角有甘地、教宗等二十世紀經典人物。

「井田幸昌：零日」展覽現場（Villepin）

井田幸昌作品（yukimasaida/IG）

其後便能在黑色鏡面空間中，看到井田幸昌標誌性抽象人物塑像。他在畫布上塗抹漿糊，故意讓主題、背景和整體構圖處於完成與未完成之間含糊狀態，並透過扭曲形態和人物將瞬間定格，反映記憶變幻不定特質，其中一幅以David Bowie作主題可能最能體現此特質。作品反思先進科技對人類的控制，從而導致人類失去身分認同，或許肖像人物之扭曲會讓人想起Francis Bacon作品。

進入展覽第二層，便是一個如同太空中「方舟」的空間，捕捉井田幸昌眼中地球生態核心要素。當中不少立體作品刻畫大海和山巒，以層層堆疊顏料，反思生命迴圈，以及短暫與永恆之間深刻關係。

井田幸昌作品（Villepin）

這一部分標誌性作品是他在英國散步時所描繪景象，野草雜亂之中頗有野蠻生長氣勢。他將創作中途飛進畫作的昆蟲和枯葉保留，更擯棄畫筆，改由樹枝作畫，畫面蓬勃有生命力。

「井田幸昌：零日」展覽現場（Villepin）

展覽最後是以《2001太空漫遊》作為靈感，以潔白空間塑造廣闊無重力感，代表重生時刻零日。如果第一部分是捕捉人類個體特質，這一部分則是將目光放到人類整體。甫踏入畫廊第三層空間，便會被井田幸昌一幅大型群像作品奪取注意力，他從畫家庫爾貝（Courbet）經典作品《畫室》汲取靈感，將傳統與當代視野共冶一爐，描繪不同時代人類互動場景，當中也描繪其個人經歷，嘗試在畫中提煉人類共同存在本質。

【展覽詳情】

名稱：井田幸昌：零日

日期：即日至2025年3月

地址：香港中環荷李活道53-55號

（展覽需提前預約）

