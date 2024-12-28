看９８年ＴＢＳ《烏鯉》　一種《沙灘小子》的中年續寫｜湯禎兆

而每當提及《沙灘小子》，一定不能不指出當中反社會成規的法外之徒意識，當中突破世俗約則（同志情誼自然是潛文本之一），去追求人生夢想的解放，是表面上明顯不過的主旋律。

文：湯禎兆｜原題：由《沙灘小子》到《烏鯉》



９８年ＴＢＳ的《烏鯉》（劇照）

在此，我必須為大家推介９８年ＴＢＳ的《烏鯉》，由松隆子之父松本幸四郎及剛去世的西田敏行主演。《烏鯉》描寫一雙兒時友好，但今已各散東西成為都市中的苦悶中年人──公介（松本幸四郎飾演）及小濱（西田敏行飾）的故事。

他們兩人都因為大學時期的開花店夢想一直未圓而耿耿於懷，到有朝一天因為小濱患上癌症，而一直支持他的美彩（永作博美飾演）終於來找公介，希望兩人可以重聚。兩人在一段上山尋烏鯉的過程中，終於把多年的誤會逐一冰釋而重新認定自己的下半生才剛剛開始。

公介最後選擇把積蓄送給小濱開花店，而他也離開自己身居要職的公司，到一所學校當小會計，其實不啻為《沙灘小子》的中年寫實版。大家同樣把理想放在口邊，只不過反町及竹野內的是浪漫化至極的靚人夏日版，而松本及西田這一雙則是其貌不揚的中年秋日版而已。

９８年ＴＢＳ的《烏鯉》（宣傳照）

公介的決定無疑是竹野內人到中年一種續寫，如果《沙灘小子》中的竹野內在年青期沒有因為追逐反町而去，那麼他下一次的偶遇離世追求或許會如松本一樣，到人生下半期才有機會再開啟。

所以和《沙灘小子》相若，《烏鯉》最動人的片段也在於兩人之間的獨處片段。由兩人協力從山下用木頭車企圖把烏鯉運下山（一種踏入暮年前最後一次的人生角力燃燒），到決定把烏鯉留在山上，而輕鬆自在地兩手空空下山，利用兩人手上所提的物件作隱喻，經歷連番波折後，終於一件物件接一件物件的棄掉，代表兩人的心境又可以回復年青時的輕鬆及順心行事。西田在山路上的哼歌獨舞，以及松本於其後的微笑，不啻是人到中年的優美頌歌。

在我心目中，《烏鯉》才是《沙灘小子》真正的「特別版」。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）