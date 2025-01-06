空山基指控上海展覽展出「山寨」SEXY ROBOT　一文看清贗品疑點

【展覽/贗品/空山基】早前空山基在Instagram轉載其代理畫廊NANZUKA貼文，附上多張對比圖，指上海大型藝術展覽《蘭博基尼潮流藝術展全球首展》（Lamborghini Art Center Global Debut Exhibition）展出其雕塑贗品，事件震驚藝壇。



空山基（Hajime Sorayama）自70年代起便憑《SEXY ROBOT》系列揚名，他以《大都會》中機器人Maria作為靈感，創作標誌性婀娜多姿金屬女機器人，曾與DIOR、STUSSY等不同時裝品牌合作，2018年為Dior男裝秀場創作之特別版雕塑更引起各界熱議。來到2025年，據說跟《SEXY ROBOT》毫無血緣關係的姊妹，卻忽然在上海「現身」，惹起作品孰真孰假的爭議，現在逐一為大家揭開疑點。



空山基曾為Dior Men設計作品（網上圖片）

爭議作品為展覽亮點

根據主辦方資訊，該展覽於去年平安夜開幕，坐落上海百年建築天后宮。展覽匯集22為國際知名藝術家106件全球限量版作品，除了空山基作品外，也展出KAWS、BANKSY、奈良美智、Mr.以及下田光等大師作品，指希望「表達出藝術家對未來與科技、個體與人生、抽象與具象等多樣題材的理解」。

展覽亮點則是於天后宮二樓戲台所展出之《SEXY ROBOT》，主辦單位指這是空山基為DIOR男裝系列所創作之特別版《SEXY ROBOT》，高達2.4米，為全球向量三件作品之一。

展出雕塑與空山基原作有多處差異

NANZUKA在IG貼出多張對比圖（nanzukaunderground/IG）

然而，為空山基進行代理的日本著名畫廊NANZUKA早前就在Instagram貼出多張對比圖，指展覽所展出雕塑為贗品。後來更在小紅書列出展覽雕塑與真品之間多處出入，譬如「SEXY ROBOT」有一貫穿雕塑頭部的直針，但在該展覽版本中，左右處直針並不能形成直線。除此之外，作品耳朵設計亦有差異，在原作中，耳朵呈三角錐形狀，但在展覽版中，雕塑耳朵則是呈碗形。

NANZUKA在IG貼出多張對比圖（nanzukaunderground/IG）

根據對比圖，兩版雕塑大腿處DIOR標誌有顯著不同，NANZUKA也指出，「蘭博基尼」版雕塑角度更為前傾，而原作則是更為挺拔。

主辦方稱將控告NANZUKA誹謗

NANZUKA代表人南冢真史稍後發表聲明，指該展出為侵權違法行為，表示「將明知是贗品的藝術品冒充真品出售或展示為欺騙行為」，而未經許可擅自使用藝術家姓名或作品圖像進行商業宣傳同樣屬違法。

NANZUKA大陸地區代理公司在小紅書貼出律師聲明（南志阁艺术中心/小紅書）

NANZUKA大陸地區代理公司上海南志世紀藝術創意集團有限公司同樣在社交媒體貼出律師聲明，表示已向《蘭博基尼潮流藝術展》主辦單位發函，要求立即停止侵權行為。

NANZUKA表示主辦方或對其控告誹謗（IG截圖）

空山基本人其後親自轉發NANZUKA IG貼文，確認作品為贗品。後來NANZUKA則在貼文留言處更新事件消息，指蘭博基尼藝術中心堅稱作品為真品，將控告NANZUKA誹謗。與此同時，小紅書博主「藝術藥局 Poco」亦發表貼文，表示在自己質疑《蘭博基尼》展覽存在商業欺詐後，遭留言恐嚇控告。

展覽疑點重重

根據網民指出，該展覽疑點不止空山基作品。在其官方宣傳海報中，奈良美智英文名稱從 「Nara Yoshitomo」縮略為「NaraYoshitom」，而下田光英文名稱也從「Hikari Shimoda」，縮減成「Hikari」。更有網民發現，在展品下的蘭博基尼標誌與大家熟知汽車品牌標誌並非同一個。

上海締百年商業管理有限公司董事局主席曾龍松曾自稱為「蘭博基尼大中華區執行總裁」（影片截圖）

此次展覽主辦方為上海締百年商業管理有限公司，其董事局主席曾龍松一度在「蘭博基尼藝術中心」開幕宣傳影片中自稱為「蘭博基尼大中華區執行總裁」，但根據汽車品牌林寶堅尼官網，該公司中國內地及香港、澳門執行總經理為Konstantin Sychev。