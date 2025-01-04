《膽大黨》重新定義「不良少女」 看女主綾瀨桃反轉魅力｜湯禎兆
撰文：湯禎兆
出版：更新：
《膽大黨》成為網路熱播的動畫，廣受歡迎絕非偶然。我也因動畫的趣味盎然，反過來逆向追看回漫畫。當中我認為其中一個成功關鍵要素，乃在女主角綾瀨桃身上。
文：湯禎兆｜原題：《膽大黨》的不良少女進化版
是的，由首集開始，大家已嗅出她身上一股不良少女味——動輒動手動腳，不理會外人的閒言閒語，以及一眾同班同學的造型。以上的設定十分重要，因為不良少女從來也是日本流行文化中的關鍵原型之一，最近宮藤官九郎備受讚譽的《極度不妥！》，當中極討好的角色純子（河合優實），同樣正是以水手服的不良少女原型為據。
只不過龍幸伸把不良少女的結黨毆鬥元素去除，代而為之是融入超能力色彩，而且同時朝向團隊情誼發揮——而且她是同情共感度最高的人，因為具備閱讀他人記憶的能力（甚至妖怪也不能倖免，如動畫第七集長髮女的記憶回溯，就打動了不少觀眾心坎，網路上好評如潮）。簡言之，是把不良少女原型的設定，鎖定為形象風格的外在構成，而內裏則逐步滲入逆向的關懷因子，把人物趣味大大豐富起來。
熱切期待寺仁及金太等人之後的上場。
（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）
看９８年ＴＢＳ《烏鯉》 一種《沙灘小子》的中年續寫｜湯禎兆97年《沙灘小子》之前 木村拓哉已經演過同志劇先驅？｜湯禎兆《破地獄》與《五個相撲的少年》：跨時空電影方程式解析｜湯禎兆從Fence到海中沉睡的鑽石 看日本人對軍艦島的隱形歧視｜湯禎兆從野木亞紀子《海中沉睡的鑽石》 看軍艦島敘事今昔｜湯禎兆《三谷幸喜談創作》：從一鏡到底《大空港２０１３》說起｜湯禎兆