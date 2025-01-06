法國攝影師捕捉日本情趣酒店的異色魅力　探索千變萬化的情慾空間

【日本風景/攝影】日本Love Hotel（情趣酒店）在外國人眼中猶如謎一般，不熟悉的話根本不敢步入，但是有趣獨特的主題外觀造型總是令人著迷，很想要一探究竟。法國攝影師François Prost正如大家一樣對Love Hotel充滿好奇，於去年一次的日本旅行走訪東京、四國等地，將林林總總的Love Hotel捕捉下來成為一個別開生面的系列，隨後於網上發起眾籌推出攝影集，新作即將於今年首季推出。



圖片來源：francoisprost.com

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François Prost是來自巴黎的攝影師和藝術總監，生於1980年，他在工作之外的時間大多沉醉於自己的個人攝影項目，拍攝的主題別於常人，例如法國的夜總會、美國的槍店、中國的歐洲複製城市等等，總是以不一樣的視角去窺探城市中的秘密。François的作品曾榮獲多個獎項，包括「Fidal youth award」、「French art director club」，作品除了在世界各地展出亦多次登上各大媒體。他常以獨特的視角和風格對日常生活、城市景觀以及文化符號進行深刻的探索，展現出他對於現代社會的敏銳觀察和演繹方式，挑戰傳統的視覺語言，令人重新思考日常美感。

（圖片來源：francoisprost.com）

在François的攝影作品中將生活的平凡與無趣，一些平民百姓根本不會留意到的細節賦予新的生命，這種對日常的關注使其作品形成一種親切感，時而引發觀者的共鳴，時而勾起大家的好奇心。鏡頭下的元素很多時是當地的文化符號，在社會中有著特別的意義。以《Love Hotels》為例，這些旅館是日本街頭中常見的情慾空間，看似不雅，卻總是出現在身邊和眼前，在不少的流行文化作品中出現有助解釋故事背景，在新一季的《魷魚遊戲》主角藏身的地方就是一座大型的Love Hotel，大隱隱於市。

圖片來源：francoisprost.com

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在近代日本的歷史當中，傳統的房屋沒有足夠的私人空間，使得夫妻之間根本沒有獨處時間，所以在上世紀Love Hotel應運而生，本來是專為夫妻設計，使他們能逃離家庭的束縛享受短暫的親密時光。不過Love Hotel與情慾掛勾，所以很難做廣告宣傳，於是唯有在酒店的外觀下功夫，不同酒店主題造型各異，均是吸引眼球設計奇特的，就連內部設計往往都呼應主題，增添不少「情趣」。François的作品收錄各式各樣的Love Hotel，有特別的鯨魚、UFO，也有常見的城堡、船艦、蛋糕等等，除了展示這些旅館的外觀還有周邊環境，透露出對城市景觀的細膩觀察，鮮豔的招牌和褪色的外牆反映出多年來的生活痕跡，迷人的色調予人一種既陌生又熟悉的情感，使用鮮明的色彩讓照片充滿視覺衝擊力。

《Paris Syndrome》

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好奇心是激發創意的關鍵，François則擅長用鏡頭來探問，他的系列探討一些耐人尋味的現象，在2017年推出名為《Paris Syndrome》（巴黎症候群）的作品集，他發現在中國杭州郊區有一座「廣廈天都城」，是為巴黎的複製品兩者有著驚人的相似度，包括100米高的艾菲爾鐵塔、豪斯曼風格的街區和凡爾賽花園，以往是一個中產階級居住的社區，後來吸引到大量新人前去拍攝婚紗相。《Paris Syndrome》將天都城和在巴黎的照片左右對比起來，展現出城市的不同面貌和人們對於夢想的追求。另一個在2020年的系列《Venice Syndrome》則以威尼斯為背景，同樣地探討在中國以及拉斯維加斯的威尼斯複製品的文化意義，兩個系列均在挑戰觀者對於真實與複製之間界限的理解，引發對於全球化與文化身份的深思。François時常在作品中強調跨文化交流的重要性，對於不同文化符號有著深度探索，使之在國際上引起廣泛的共鳴，是為當代攝影界的一位不可多得的創作者。

《Venice Syndrome》