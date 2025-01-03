藝術狂人Pippa Garner逝世　傳奇一生挑戰社會以批判消費主義聞名

【Pippa Garner離世】藝術創作或許並非一份職業，更多的是有話想說、餵飼精神、影響世人。在美國有一位非常獨特的藝術家Pippa Garner，她的藝術生涯始在70年代，已積累相當多的支持者，但她的大部分作品直到近年才公開展出。其作品多年來反映出對消費主義的批判，探討性別認同和身體轉換等重要議題，對新世代覺醒文化產生不少啟發，可惜她早年曾參與越南戰爭，當時接觸到化學物質使她晚年罹患癌症，日前在她的Instagram上公布離世的消息。



圖片來源：Instagram/misc.pippa

Pippa Garner出生於1942年的美國埃文斯頓，她本為男兒身原名為Philip Garner，在80年代後改變性別，並以其諷刺性的作品和表演而聞名，在藝術界中贏得忠實的追隨者。在1966年越南戰爭期間她被徵召入伍擔任美國陸軍的戰鬥藝術家，其職責是素描及拍攝眼前所看到的一切，這段經歷對她的藝術風格和主題產生重要影響，她在軍隊中學會了繪畫和攝影，並用這些技能記錄現實，從中揭示戰爭的殘酷和人性的脆弱，後來她的作品被拒展出使她憤而撰文並得到報紙刊登，隨後她終於獲得一枚陸軍嘉獎獎章。

可惜的是，她在戰場上接觸到一種名為「Agent Orange」（橙劑）的化學除草劑，橙劑因為用於越戰而廣為人知，目的是除去敵人便於藏身的植物，卻成為Pippa後來患癌的原因之一，甚至影響到她的視力使她由繪畫轉為設計衣服徽標，一直沒有放棄創作繼續開闢自己的道路。

圖片來源：Instagram/misc.pippa

汽車是Pippa的創作重心之一，由於她小時候在父親的工作中接觸到汽車，汽車在當時是自由的象徵，使她對其產生了迷戀。Pippa退伍後前往洛杉磯修讀汽車設計，其中一份作品名為《Un(tit)led (Man with Kar-Mann)》，是一輛經典的60年代風格銀白色轎車雕塑，車的後半部為男性的身體，腿抬起做出狗撒尿的姿勢。於1974年她對一輛Chevrolet進行改裝名為《Backwards Car》，是為她最著名的作品之一，當車子正常駕駛時卻看起來像是向後行駛，蘊含著對美國汽車文化的戲謔，也可以被視為對消費社會的一種批判，此作最後登上時尚雜誌使她聲名大噪，並開始與一些藝術家進行長期合作。

《Un(tit)led (Man with Kar-Mann)》（圖片來源：Instagram/misc.pippa）

Pippa另一個創作項目「Immaculate Misconceptions」（完美的誤解）是由數百項發明的圖畫所組成，這些發明在現實世界中幾乎沒有任何用途，大多數是將消費品改造成小玩意或荒謬的設備，有點像日本的「珍道具」，往往帶有諷刺意味，這些作品後來被收錄在《Better Living Catalog》於1982年出版，同樣地是在批判消費主義的盲目追求。

《Better Living Catalog》（圖片來源：Instagram/misc.pippa）

Pippa最終是沒有在學校畢業的，她選擇不受約束的藝術創作，作品風格往往幽默大膽充滿雙關語和諷刺意味，挑戰觀眾對於性別、身份和消費文化的既定觀念，在1981年她登上《Tonight Show》，並穿著引人注目的「Half-Suit」引起廣泛關注，成為其獨特風格的代表。在節目上她還是以男性外觀示人，在80年代她開始變性過程，並視之為一種「藝術項目」以及「性別駭客」，她認為人體是一種消費品的變革，反映出她對於身體和身份的深刻思考，挑戰了當時社會對性別的傳統理解。

《Better Living Catalog》

《Better Living Catalog》

在1981年Pippa登上節目《Tonight Show》，並穿著引人注目的「Half-Suit」引發廣泛的關注（圖片來源：Instagram/misc.pippa）

不過她的轉變過程並非一帆風順，在藝術界有著很多反對的聲音，大部分的觀眾和同行在當時並未能理解她的性別探索，使她一度感到孤獨，或者這就是她一直鮮有舉行個展的原因，其後的數十年作品才逐漸獲得認可，並成為新世代藝術家和人們的靈感來源，對覺醒文化運動產生影響，使她在上一屆的惠特尼雙年展贏得一席。

於昨日（2025年1月2日）在Pippa的Instagram上宣布，她在2024年12月30日與白血病的鬥爭中去世，享年82歲。她的遺言上依舊充滿玩味：她想要一位跨性別總統和全民醫保，她一生的藝術創作反映出縱使她有很多話想說，作品往往語帶雙關，明白或者不明白，起碼都引起過歡笑聲。