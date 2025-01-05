《山莊日記》一部恰到好處充滿溫暖歡笑的傷健共融電影｜何故專欄

《山莊日記》是首部由殘障人士主演的香港電影，沒有刻意催淚，也沒有絕望悲情，亦沒有過份樂觀，是一部恰到好處，充滿溫暖和歡笑的「傷健共融」電影。



《山莊日記》海報

《山莊日記》由港故仔、百人渡橋和鄰舍輔導會共同合作，區焯文導演，區焯文和吳凱敏編劇，詹家俊監製及攝影指導，糖兄（潘雲峰）配樂，主演的殘障人士包括：鄧婷婷、朱嘉權、施啟峰、樊耀聲，一同真實地呈現殘障人士的日常生活。

圖片來源：《山莊日記》預告片

圖片來源：《山莊日記》預告片

《山莊日記》計劃上映300場，希望透過電影，有助社會各界了解及關注殘疾人士需要，以及為鄰舍輔導會籌款，籌款目標是設立殘障人士及其照顧者所需的牙科服務，讓他們得到悉切的治療。

《山莊日記》是一部很有意思和意義的電影，重點是「不求同情，不是憐憫，只需要生而為人的平等對待」，據悉在疫情期間，攝製團隊籌備為鄰舍輔導會旗下怡欣山莊拍攝幾條60秒的短片，但了解怡欣山莊的服務和會員生活經驗後，就決定改為拍攝長片，而在製作過程中，攝製團隊發現了不同會員的潛能，故此將他們的努力和成就搬上大螢幕，與社會各界人士分享。

圖片來源：《山莊日記》預告片

圖片來源：《山莊日記》預告片

《山莊日記》由三個以怡欣山莊為背景的故事組成，探討家庭關係、殘障議題、以及人性的多面性，展現出不同家庭面對智障或殘障成員時的困難和矛盾，以及在愛中如何一同成長，這是一部非商業電影主題，卻具備商業電影質素的溫馨小品，適合學校和團體包場觀看支持，配合中學課程的「其他學習經歷」（Other Learning Experiences），讓我們明白自己是如何幸福同時，也可以從這些殘障人士身上獲益良多，重新得到力量。

《山莊日記》的第一段是施太太和智障兒子啟峰的母子情，丈夫離家出走後，施太太一直帶著兒子到雜貨店上班，獨力肩負家庭經濟重擔，她卻突然疑似患上絕症，開始為兒子的未來擔憂，怡欣山莊會否是個好選擇？

圖片來源：《山莊日記》預告片

圖片來源：《山莊日記》預告片

《山莊日記》的第二段是經營餐廳的明哥和智障兒子家權的父子情。明哥試圖為家權安排婚事，希望有一個「好女人」可以在他和妻子百年歸老後繼續照顧家權，但家權總是不接受父親介紹的這些「好女人」，兩父子為此矛盾升級，原來家權對怡欣山莊餐廳的同事，同樣智障的婷婷有好感，明哥應否尊重家權的選擇？

《山莊日記》的第三段是舞台劇演員Henry和他的殘障弟弟阿聲的兄弟情。Henry參與了一部以「傷健共融」為主題的舞台劇，為了演好一個殘疾人士的角色，他到怡欣山莊探望弟弟阿聲，兩兄弟久別重逢，並且再次走訪過往成長的地方，Henry重新審視和弟弟的關係，加深了兩兄弟的連結，以及彼此理解。

圖片來源：《山莊日記》預告片

《山莊日記》三個故事互有關連，施太太和啟峰初訪怡欣山莊時，已遇見家權和婷婷，更出現了搞笑的「三角關係」，Henry和阿聲亦早已在第一段已出場，家權和婷婷觀看的舞台劇，正是由Henry主演。三個故事巧妙地連結起來，編劇很有心思，配樂也跟劇情互相呼應，最重要是導演區焯文細心引領殘障演員，讓他們成功表現自我，亦超越了自我，台前幕後的認真和真摯，足以感動觀眾同時，也讓我們可以更深入理解殘障人士及其照顧者的生活。

圖片來源：《山莊日記》預告片

《山莊日記》雖然以「病人」為主角，卻有別於近年以「病患」為主題的香港電影，反而是更有效應的「療傷電影」，除了幾位殘障演員都好可愛（個人最喜歡的是貪吃的家榮），重點是主角們在逆境中都有希望，而且本片是為慈善機構籌款造福社群。《山莊日記》集合了一班有心人，為香港電影帶來更多可能性，掌聲鼓勵。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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