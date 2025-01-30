《臨時決鬥》以中女打拳為題　九龍城寨班底再決高下｜何故專欄

《臨時決鬥》以中女打拳為題材，「九龍城寨」班底再決高下，主演們各有精彩表現，是一部星光熠熠、賞心悅目的賀歲片。



《臨時決鬥》海報

《臨時決鬥》由麥啟光導演，張潔妮監製，林敏怡原創故事及編劇，麥啟光、凌浩然和劉小慧聯合編劇，古天樂、梁詠琪、王丹妮、周秀娜、陳湛文、張文傑、胡子彤、楊詩敏、伍允龍、王尹菁、羅永昌主演，本片於2024年10月26日舉行開鏡拜神，11月28日煞科，趕及在2025年賀歲檔上映。

《臨時決鬥》劇照

《臨時決鬥》講述香港廣告界女強人林雪（王丹妮 飾）偶然發現藝術家男友Daniel（陳湛文 飾）外遇，對象竟然是澳門女拳王孫雅雲（周秀娜 飾），好勝心強的她決心到「鍾磊舍」向傳奇拳王兼孫雅雲的師傅鍾磊（古天樂 飾）拜師學拳，但鍾磊的妻子正是跟她因為工作而有過節的過氣影星莫嘉莉（梁詠琪 飾），與此同時，鍾磊已自立門戶的大徒弟陳偉斌（張文傑 飾）不忿鍾磊讓連輸三十七場的小師弟高秋（胡子彤 飾）繼續上擂台幾乎喪命，向他作出挑戰！這兩場「臨時決鬥」，究竟如何收科？

《臨時決鬥》劇照

《臨時決鬥》本來不是賀歲片，但導演麥啟光在訪問時透露，因為籌拍時2025港產賀歲片檔期懸空，故此臨時「轉陣」將這部電影變成賀歲片。雖然同樣是由麥啟光導演的「賀歲片」，而且中文片名有「臨時」二字，英文片名「英Hit N Fun」也呼應了2024年賀歲片奇葩《臨時劫案》的「Rob N Roll」，《臨時決鬥》卻並非《臨時劫案》的延續篇（雖然透過鍾磊的對白，暗示他認識梅藍天），重點是沒有了出身於銀河映像的金像獎最佳編劇陳偉斌助陣，不再以宿命為主題，缺乏了那份「銀河映像，難以想像」的黑色幽默，卻保留了以銀河映像出身的「林雪」和「陳偉斌」作為主角姓名的in joke。

《臨時決鬥》劇照

《臨時決鬥》作為一部「賀歲片」，笑料實在不夠密集，也不夠創新，亦缺乏了《臨時劫案》裡梅藍天（郭富城 飾）的搞笑造型，將梅藍天名句「講多謝」轉化為「鍾磊舍」的規矩講「唔該」，效果反而不及更年期用品「更年青」中「更」字兩音的雙重意思，而且，對於「時代轉變」和「傳承」的探討，也不夠深入淺出，慶幸以主演們的人氣和魅力，彌補了劇本上的不足。

《臨時決鬥》劇照

《臨時決鬥》是古天樂和梁詠琪繼《嚦咕嚦咕新年財》後再度合演賀歲片，但本片不是拍麻雀，卻是打泰拳，反而有點古天樂主演的《柔道龍虎榜》的影子，鍾磊的師弟王十（伍允龍 飾）被他打傷後變得傻頭傻腦，正好呼應《柔道龍虎榜》裡司徒寶（古天樂 飾）師傅鄭一琛（盧海鵬 飾）的痴呆兒子阿正（蔡一智 飾），屢敗屢戰的高秋也彷彿是惡搞《柔道龍虎榜》裡好戰尚武的柔道冠軍東尼（郭富城 飾）。然而，《臨時決鬥》令人更直接地聯想到《九龍城寨之圍城》。

《臨時決鬥》劇照

《臨時決鬥》作為「三個打泰拳的女人」的故事，梁詠琪、王丹妮和周秀娜可算是各有特色，梁詠琪優雅地搞笑，令人很舒服，王丹妮可以更霸氣，周秀娜應該更性感，如果她們可以分別代表「貪、嗔、痴」，相信會更發人深省。然而，她們都是「人生勝利組」，相比之下，楊詩敏飾演的碧珠道出中女之痛，回應了《臨時劫案》的「男人之苦」，更貼地，也更有共鳴。

《臨時決鬥》劇照

《臨時決鬥》的主要演員都是來自電影《九龍城寨之圍城》，除了古天樂、伍允龍、張文傑和胡子彤，還有擅長菲律賓魔杖的作家喬靖夫，以及「魚蛋妹」王尹菁，他們可算是本片的最大賣點，如果喬靖夫可以再度大顯身手，相信會更精彩！如果加一段《九龍剩女之臨時圍揪龍捲風》的戲中戲，相信會更有趣。

《臨時決鬥》是一部成功的商業片，善用「九龍城寨效應」同時，巧妙地結合了不同的廣告植入，為香港電影的困難時期，帶來更多可能性，創造更多新機遇。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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