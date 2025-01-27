新年處處關門？不如在家逛展！從杜尚到梵高盤點五個精彩虛擬展覽

【展覽/杜尚/梵高】新年假期將至，不少店家都宣佈將休息放假，各大博物館也將在年初一、二閉館。若是在家無聊，又不想只追劇、看IG，那就不如試試各大博物館推出的線上展覽！



這次編輯精選五個精彩虛擬展覽，帶大家來一次線上博物館巡遊，從香港M+看到倫敦、荷蘭等地，涵蓋杜尚、梵高、米高安哲羅等名家作品，在科技下沉浸式精細體驗作品，絕對不會讓你在新年感到無聊。



M+杜尚《手提箱裏的盒子》展覽(M+)

M+杜尚《手提箱裏的盒子》展覽

虛擬博物館巡遊第一站，不如就由大家都熟悉的M+博物館開始，他們最近借助3D成像技術，將館藏系列中《來自或出自馬塞爾‧杜尚或蘿斯‧瑟拉薇（手提箱裏的盒子）》數碼化，推出網上展覽，向觀眾深入介紹盒子中八十件小型複製品，展現了杜尚逾五十年藝術生涯。

杜尚《噴泉》。（Wiki）

就算單聽杜尚名字沒有印象，你也一定聽過他用男性小便池製成之標誌性作品《噴泉》。馬塞爾‧杜尚被譽為概念藝術之父，其前衛思想啟發了不同世代亞洲藝術家擁抱開創精神、挑戰傳統藝術規範，對塑造當今藝術景貌貢獻深遠。

被杜尚稱為「手提博物館」之《手提箱裏的盒子》收入了八十件微型複製品，它們均源自杜尚經典之作，如《噴泉》《自行車輪》及《L.H.O.O.Q.》，具體而微地展示杜尚經典作品。

M+杜尚《手提箱裏的盒子》展覽(M+)

大家可以從不同角度仔細端詳《手提箱裏的盒子》，而盒子裡每個配件都能分別點開，配有詳細作品說明，讓大家了解杜尚不同時期重要作品。展覽邀請觀眾跟隨杜尚人生七個足跡，以「如何活出創意人生」為題，解讀和詮釋《手提箱裏的盒子》，每個足跡都附有趣味小遊戲。

M+杜尚《手提箱裏的盒子》展覽(M+)

線上展覽亦加入了M+館藏其他相關作品，將杜尚作品與郝量、謝德慶、森村泰昌、小野洋子、白南準、宋冬、里爾吉．迪拉瓦尼及楊沛鏗等亞洲藝術家作品並置。

英國國家美術館線上展

英國國家美術館「The Director’s Choice」虛擬展(網頁截圖）

去年英國國家美術館（The National Gallery）珍藏展來港展出，一口氣帶來波提切利、梵高等名家作品，現場觀看極為震撼。如果錯過了當時的展出也不要緊，原來在疫情期間，英國國家美術館曾推出「The Director’s Choice」虛擬展覽，由博物館總監選出多幅館藏精選，從波提切利、拉斐爾、卡拉瓦喬以及林布蘭，看到莫奈和梵高作品。

英國國家美術館「The Director’s Choice」虛擬展(網頁截圖）

英國國家美術館「The Director’s Choice」虛擬展(網頁截圖）

虛擬展中部分畫作曾來香港展出，譬如這幅卡拉瓦喬經典作《被蜥蜴咬傷的男孩》便是其一，展覽不僅為逐張畫作提供文字解說，還有語音導航，而且觀眾可以從3D多角度觀看畫作，也可以任意放大，說不定比現場看畫還能看得仔細。

考陶爾德美術館梵高自畫像展

考陶爾德美術館梵高自畫像展(網頁截圖）

下一個想帶大家虛擬遊覽的展覽同樣位於倫敦，來自被譽為「世上最優秀小型博物館」考陶爾德美術館，馬奈經典作《女神遊樂廳的吧台》便是其館藏之一。他們在2022年曾在館內舉行梵高自畫像展覽，將其16幅自畫像集結到一起進行對比，雖然實體展覽已經結束，但他們則在網上保留了虛擬展覽。與英國國家美術館一樣，此虛擬體驗同樣有超像真空間設計，讓大家有真實看展體驗感。

梵高出生於荷蘭，在決定於27歲成為藝術家之前，他曾做過藝術品經銷商、學校教師和傳道人。他1886年搬到巴黎與弟弟同住後，接觸到莫內和修拉等印象派藝術家作品，才自學成才，也是在巴黎他完成了自己第一幅自畫像。

考陶爾德美術館梵高自畫像展(網頁截圖）

梵高一生創作過35幅自畫像，全數都在生命最後四年完成，也是其藝術生涯巔峰時期。這個虛擬展覽就展出將近其中一半，展品包括他在巴黎發展年代所繪畫作，以及後來搬到法國南部後創作作品。展覽第一個房間展示了梵高早期自畫像，他在這些畫作中利用自己面貌來實驗色彩和筆觸；第二個房間展出了他後期自畫像，可以看到他畫技再進步後野心之作。梵高自畫像大小與真人類近，大家可以仔細觀察他的面貌，尋找他情感和心理狀態。

考陶爾德美術館莫奈線上展(網頁截圖）

梵高自畫像展外，考陶爾德美術館同時推出莫奈線上展覽，展示莫奈多年來所畫的泰晤士河畫作，有興趣讀者可以順帶瀏覽。

線上遊梵蒂岡西斯汀禮拜堂

(網頁截圖）

虛擬博物館巡遊下一站，就來到世界上最小國家博物館虛擬導覽，若是對文藝復興時期藝術感興趣朋友，那就不能錯過梵蒂岡博物館一系列虛擬線上遊系列。博物館將拉斐爾房間、西斯汀禮拜堂等14個重要宗教場所以360度拍攝，讓大家沉浸式體驗博物館。

西斯汀禮拜堂虛擬遊覽(網頁截圖）

其中編輯想特別推薦大家虛擬遊覽西斯汀禮拜堂，因為文藝復興巨匠米開朗基羅所繪《創世記》穹頂畫和壁畫《最後的審判》均在其中。該地平時擠滿遊客，而且由於畫作位於建築穹頂位置，在現場觀看尺寸較小難以看到細節，在家觀賞可能也是一種好選擇。

阿姆斯特丹國家博物館《夜巡》導賞

阿姆斯特丹國家博物館《夜巡》導賞(網頁截圖）

說到荷蘭阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum），不少人第一時間都想起林布蘭名畫《夜巡》（Night Watch）。博物館早前便與Google合作，推出該畫作線上導覽，以不同角度放大畫作，為觀眾介紹畫中不同角落細節，從畫中柯克上尉伸出的手，說到暗處隱藏之民兵，甚至說到畫中小女孩腰間所配武器，並介紹林布蘭畫作光線結構，可以說是迷你藝術課，十分值得一看。

除了《夜巡》，大家亦能在網站看到維梅爾《倒牛奶的女僕》畫作導賞，還能在google虛擬逛一遍博物館。