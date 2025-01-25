黑澤清如何用廢墟講故事？看《仇雲殺機》場景多重意義｜湯禎兆

再說廢墟殺戮 ，《仇雲殺機》後半段的追殺狩獵，也是黑澤清固常的場景。更為甚者，他早已表明棄置式場景乃心頭好，如稍為離開東京的地方、崩壞拆掉中的地方、略為幽靜的新興住宅區等，一方面只能在這些地方進行拍攝活動，於是空洞化的建築物如空置的工廠、酒店及倉庫等，於是便成為他的場景標誌，既因為現實考慮（為了在不為人注目的情況下，方便出入進出以進行拍攝工作），同時也成了一種制約下的風格。

文：湯禎兆｜原題：黑澤清印記2



《仇雲殺機》（劇照）

有論者如木下千花早已提出黑澤清鏡頭下的廢屋屬性－－名為廢屋，即指已棄置，乃原來的擁有者放棄了此居所，於是成為了所屬中空的建築物，也因而成為了黑澤清鏡頭下黑幫、殺手、復仇者、宗教集團乃至幽靈進駐的最佳場域——爭奪空洞載體的佔有權。

《仇雲殺機》（劇照）

此所以《仇雲殺機》的工廠表面上為復仇戰場，實質上卻是成魔修羅場——菅田將暉飾演的良介正好在此，一步一步由獵物化身成獵人，投入參與爭奪佔有權——最後甚至成為下一場「魷魚遊戲」的王者，乘上了魔道的不歸座駕。（最後車上一幕，內外不對應的違和感也是黑澤清的標記之一，以前在《降靈》及《惹鬼回路》中已多次運用）

（圖片及標題為編輯所擬，不代表藝文格物立場。）