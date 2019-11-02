【一分鐘閱讀】從校園欺凌中推理真相！短評島田莊司獎決選作品

編按：台灣推理作家協會成員之一：栞，為大家帶來一分鐘閱讀體驗，推介她閱讀的圖書，下文短評了香港年輕作家柏菲思所寫的《強弱》。

《強弱》描繪校園霸凌，看到書中那些手段，真是怎麼看怎麼氣。雖然前面就隱約覺得某個人應該是凶手，大概是受到最近看到戲劇影響，老是說主角身邊的好人都很可疑，因此邊看便邊疑東疑西，不過一方面也是出場人物根本沒幾個，身為本格推理的作品，如果真相是不相干第三者跑出來，我大概也是會看到生氣。

《強弱》，柏菲思著。（皇冠出版）

故事裡面描寫霸凌者與受害者的情緒寫得挺好，但推理的部分就略一般，不過若能促進大家都想想這問題，我覺得挺好的。不是強者就能不斷地欺凌弱者，彼此包容關懷難道不行嗎？

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作者簡介：栞

常被問筆名怎麼念的文字工作者，台灣推理作家協會的一員，致力於推廣各類形式的推理；熱中經營部落格，保持過數年不間斷書寫，記錄生活的美好瞬間；人生最不能欠缺的是書與電影，還有五月天。對了，栞念「刊」，是干干木，不是王王木。

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（本文獲栞授權轉載。文章題目由編輯所擬，原題為：[100寫作挑戰] 122 讀柏菲思《強弱》（第6屆【金車．島田莊司推理小說獎】決選入圍作品））