【張愛玲生忌】《紅樓夢》被庸俗化　張愛玲：後四十回應該刪去

張愛玲在文壇享有盛名，自愧未曾讀過她的小說、劇本，偶然見到一兩篇隨筆性文章，竟然都談到了《紅樓》，而且見解不凡。這才引起我這孤陋者的注意，真是於心戚戚焉，不能輕易放下這個題目。

張愛玲的文藝審美眼光很高明（水平和能力），尤其符合雪芹標準的「脂粉英豪」，又與鬚眉濁物不同，彌覺可貴之至。

她在回憶胡適之先生的文中，是以《海上花》為主題的。她說：第一點，從十二三歲時讀《紅樓》。第二點，只這年齡而頭一回讀，讀到第八十一回，甚麼「四美釣游魚」等等，忽覺「天日無光，百樣無味」而感到那是「另一個世界」！

我讀到此，真是又悲又喜，又喝彩，又感歎—─莫知如何以表述我的心情。

因為小說代表是《紅樓》，在他們讀來，只看到一個「故事輪廓」。（《紅樓夢》1987年劇照》）

她又提到：在美國，告訴洋人中國詩、畫的「發展」（獨特造詣之義也），他們因為不懂，只有承認；但若說中國小說的「發展」，就人人「露出不相信的神氣」了。因為，小說代表是《紅樓》，在他們讀來，只看到一個「故事輪廓」——而且「是高鶚的」！那就是「釵黛爭婚」的一場「三角戀愛」熟套鬧劇，沒有別的。

這是一位絕代的天才，她的文藝審美水平特高——用我的話說：她不俗，有靈性，有藝術眼，有上智上慧，非同小可。

她有一部考論《紅樓》的專著《紅樓夢魘》，內有極精彩的話，如云：「我唯一的資格實在是熟讀《紅樓夢》，不同的本子不用留神看，稍微眼生點的字自會蹦出來。」可見她對《紅樓夢》是如何的精熟至極。

「我唯一的資格實在是熟讀《紅樓夢》，不同的本子不用留神看，稍微眼生點的字自會蹦出來。」（VCG／圖為張愛玲故居）

她在這篇序文裡留下了沉痛的心聲，她深刻理解了曹雪芹與他那真《紅樓》這部書自身的悲劇性。她說：「清末民初的罵世小說還是繼承《紅樓夢》之前的《儒林外史》。《紅樓夢》未完還不要緊，壞在狗尾續貂成了附骨之疽——請原諒我這混雜的比喻。」她最後說出了一句鯨吼鐘鳴的話——

《紅樓夢》被庸俗化了！

是誰？是甚麼才導致這個堪悲的庸俗化呢？答案由她擺出來的——附骨之疽！

我以為這種比喻並不「混雜」。她說得透：雪芹的書，未完倒還不致成為最嚴重後果的真原因，糟就糟在那個狗尾像疽一般附着在一個寶物上，竟難割除根治。

然而，也有人相反，他們感不到那種巨大的懸殊大異，倒是認為前後「渾然一致」，「都是曹雪芹的原著」……而且，曹之所以偉大，不在前八十回，全在後四十回，云云。

這是個文化難題，也許一萬年還會「君向瀟湘我向秦」。

張愛玲還指出說：《紅樓夢》應該把後四十回偽續割去，任其「殘缺」不完，後面可以加上研究佚稿的成果（按應包括後文情節要點、人物結局、章法結構……）。這又正合我們倡導並一直實行的「探佚學」的宗旨，可謂相視莫逆，會心不遠。

以上內容節錄自《紅樓小講》。

《紅樓小講》

作者：周汝昌

出版社：中和出版