美國記者眼中的3個中國剩女　相親脫單壓力大得要找出租男友？

2007年，中國教育部發佈《中國語言生活狀況報告》，第一次收錄了「剩女」這個詞，指那些超過社會普遍認為的適婚年齡、卻仍未結婚的女性，某婚戀網站的數據統計顯示，中國「剩女」人數為3800萬。「剩女」的年齡下限也一再提高，從前都說「三十歲是道坎」，現在不到35歲都不能叫「剩」。 2009年，美國記者玫瑰Roseann Lake來中國工作後，第一次聽說了「剩女」這個詞，在她看來，這些女性有才華、受過良好教育、在工作中獨當一面，為什麼僅僅因為年齡大了、沒有結婚，就要用「剩女」這個醜陋的詞形容她們？ 她花了5年時間，採訪了上百位「剩女」，寫了一本書《單身時代》。

美國記者眼中的中國剩女

自述：玫瑰（Roseann Lake） 编辑：倪蒹葭／一条

單身時代（一条提供）

「回國後，我過著雙重生活」

馬瓊，27歲，耶魯海歸，律師事務所業務發展專員

2012年，我在一個英文網絡論壇遇到27歲的馬瓊，這個論壇是北京的海歸和外國人聚集地，她剛發了徵友貼，想要尋找對象。她成為我書中最主要的人物之一。

馬瓊是個土生土長的北京女孩。她高中時成績很優秀，被美國耶魯大學錄取，拿到本科學位後，她又繼續攻讀法律專業資格學位。結束學業後，她在曼哈頓的一家律師事務所的北京辦公室工作，就此回了國。

上大學期間，馬瓊父母雖然讚同她和異性交往，但有許多條條框框，對方要是華人，要家庭和睦、門當戶對等等，馬瓊沒有精力去尋找符合條件的對象。回國工作後，父母又積極地催促她去約會，擔心她成為剩女。

父母發現，馬瓊在美國呆了幾年，變得更開朗，笑起來咧開嘴前傾後仰，不夠端莊傳統。他們擔心這樣會妨礙她在國內戀愛結婚。有一天晚上，馬瓊正準備外出約會，母親專門提醒她，笑的時候一定要注意。父親強調，不要在男人面前開懷大笑，以免顯得過於自信，鼓勵她要露出「蒙娜麗莎般的微笑」。

最後，她穿了一件素雅的毛衣出門，還戴了一條圍巾，把領口遮掩起來。約會的過程中，她盡量讓對方多發言，並且表現出非常感興趣的樣子。這對她來說其實挺為難的，因為她生性活潑，思維敏捷。

她告訴我，覺得自己簡直就在過一種「雙重生活」。在父母安排的約會對象面前是一個人，空閑時間裏，她和自己遇到的西方男人、海歸約會，希望找到性格和價值觀相近的伴侶，她又是另一個人。

她同一些高中的老朋友聚會，他們告訴她，之所以找不到男朋友是因為她沒有掌握撒嬌的技巧。這是一個非常經典的論點。

中國人民大學教情感心理學的胡鄧教授曾經告訴我，如果一個中國女人不會撒嬌，就不可能找到男朋友，「因為中國男人面臨著很大的壓力，要出人頭地，女性的撒嬌能讓他們感到被尊重和被需要。」

馬瓊去網上看了一些撒嬌的教學視頻，比如怎麽撒嬌，讓男友帶自己去喜歡的餐廳吃飯。當她在我面前表演她笨拙的學習成果後，我明白了：她天生就裝不出撒嬌的樣子。

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她的一個閨蜜，交過很多男朋友，幫她分析戀愛失敗的原因：因為她太「好學生」了。她從小學習成績好，習慣用做研究的方式掌握新技能，但是同異性打交道，這麽幹卻很難奏效。

她告訴馬瓊，朋友圈是她取得「成就」的重要途徑，發佈一些光鮮亮麗的照片，別人才會覺得你有品位，進而對你有興趣。

在她的點撥之下，馬瓊的朋友圈裏開始出現一些精致糕點和烤裏脊肉的美食照片。她甚至還專門去照相館拍攝了一套個人寫真，時不時發兩張出來。

幾周後，真的出現了一個韓國男人。他和馬瓊原本只是在社交活動上見過面，並不熟悉，馬瓊上傳的微信照片肯定引起了他的注意，他突然開始常在微信上聯繫她，最終邀請她外出約會。

這位韓國男人在烹飪學校學習過，因此他們第一次約會時，他建議星期六下午去他公寓做飯。馬瓊一到，就看到廚房一塵不染，精心擺放著案板、全套廚具，裝著各種調料的小碗。那一剎那，她就被迷住了。這和她通常接觸的男人都不太一樣，很多男人的思想都還停留在廚房是女人的地盤。她打算和他發展試試看。

但是，她和韓國男士的約會還是慢慢不了了之。好幾個星期，她都在想是為什麽。最後她決定不再發朋友圈繼續裝了，要自然地做自己！

這之後，馬瓊繼續探索世界的興趣，現在她住在港島，一間遠眺九龍半島的公寓裏，生活豐富，也正忙著約會。

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「只希望找一個不被我的事業追求嚇走的伴侶」

小楊，34歲，英語碩士，公關

小楊出生於農村，畢業於重慶的一所重點大學，拿到了經濟學學士和英語碩士學位。她先是在幾家小型營銷傳播公司供職，之後開了自己的公關公司，客戶主要是北京周邊的高端酒店、餐廳、酒吧和私人俱樂部。她性格外向，擅長社交，做這個工作可謂如魚得水。

她在北京有車有房，還把父母也從重慶接到北京一起住。她給父母報團，去歐洲旅遊，花錢給老家的房子裝修……父母對她非常滿意，只有一點遺憾：她還沒有結婚生子。

著急的還有她爺爺。老人家經常跑去當地公園的相親角，加入到其他同樣焦慮的家長中。她的爺爺為她寫的徵婚廣告是：皮膚白、脾氣好、有活力。為了滿足家人的願望，小楊一年到頭要從繁忙的工作中抽時間不斷相親。她相過各種人：年輕的公務員，芭蕾舞男演員，還見過幾位搞研究的學者。

有一天，她打開QQ，對話框裏突然跳出一段話：「我認為這有點過分，因為我們從沒見過面……走向婚姻的愛情一定是自然而然產生的。」來自一個她沒聊過幾次天的男青年。

她莫名其妙。後來才發現，原來她的母親擅自用她的QQ給對方發了一段求愛信息：「我認為你就是我一直在尋找的另一半，我想向你學習……我想充當你的左膀右臂，你已經深深地打動了我，我的夢想就是和你組成家庭，幸福地生活在一起。」

兩個年輕人的父母們彼此認識，並且研究過對方的婚配條件，從教育背景、工作到血型、星座。小楊的媽媽斷定自己的女兒和這個男生是天造地設的一對，而且對方又有美國綠卡。小楊從此遵母之命，和這位男青年開始網上聊天。

網聊了一段時間，一直沒有什麽結果。她的媽媽有點著急，決定自己親自上陣，於是就出現了上面這一幕。

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小楊自己在其他場合認識的男生，也很少有發展下去的可能。她的約會常常像商務談判一樣，有個男生第一次和她見面三分鐘以後就開口問她，你準備什麽時候要孩子？

吃飯的過程中，他直接亮出了自己的結婚時間表，計劃最晚6個月以內要結婚，已經從澳大利亞海淘了一批嬰兒奶粉，還要給小楊看他們家布置的兒童房的照片，是他的父母幫他搞定的。

她後來決定，也不一定要找中國人結婚，也可以考慮外國人。她和一個美國飛行員建立了戀愛關系，結果第一次約會的時候，他就說要找個老婆，還說他在美國科羅拉多州有三套房子。她忍不住想：為什麽他說話的口氣這麽像中國男人？

眼見著小楊的年齡越來越大，她母親催婚也催得越來越直言不諱：你都已經34歲了，怎麽保證還能排健康的卵呢？

兩年前，她仿照法國酒莊的形式，在一家高端俱樂部組織了一場除夕晚會，也邀請了一位私人關係一直比較融洽的男士來參加。當時那位男士顯得很開心，喝酒，跳舞，但是晚會結束之後，這位男士就再也沒給小楊打過電話。

小楊忍不住詢問對方原因。他解釋說，當看到她身穿櫻桃紅絲綢禮服，身邊簇擁著許多人、步履矯健地四處奔走，要確保一切都進展順利時，他覺得她很不安全。

那次晚會的舉辦是小楊事業上的一次成功，但是她很沮喪：「對於我的個人生活來說，晚會並不成功。」

她現在最大的心願就是找一個能支持自己事業，或者至少不會被她的事業追求嚇走的伴侶。

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「我答應父母，30歲前回家結婚」

張梅，28歲，歷史碩士，對外漢語老師

張梅是我的中文老師。當時有3位老師來試講，校長讓我選一位我最喜歡的，我毫不猶豫就選了她，她有一種富有表現力的天性。

她的家鄉是哈爾濱附近的一個小鎮。她在哈爾濱念的大學，本科讀完又讀了碩士，專業是歷史學，24歲才畢業。家人本來希望她能夠回家鄉，接替父親在銀行幹了30多年的工作，她卻想要闖蕩一番。最後與家人達成協議：畢業之後先去北漂，30歲之前回哈爾濱。

現在她北漂4年，租住在一個公寓的單間。為了節省房租，公寓離工作單位很遠，通勤時間單程一個半小時。公寓像單身宿舍一樣，她要和另外7個女生共用衛生間。

因為是一家私立語言學校的老師，工作時間不固定，全看學員的需求。學生大多是都是韓國、日本的中年男人，在外企任職，有家有子。而她的同事大多是和她一樣的年輕的未婚女性，繁忙的工作之餘，她的主要消遣就是和同事一起吃火鍋、看電影。可以說，她的社交圈完全無助於她找到一個合適的男朋友。

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張梅26歲那年，她的父母就開始催她回家結婚，主要是因為鄰居、熟人的壓力。他們那一代人生活圈子很固定，張梅的父母在同一棟樓的同一個單位裏住了30多年，左鄰右舍都是工作單位的同事。

每次張梅回家過春節，都選擇坐火車，儘管飛機更快更方便，但是只有火車，才能保證她是在深夜時分到達哈爾濱。她家住在六棟公寓樓的最裏面一棟，如果她白天回家，經過的五戶鄰居，至少會有一個人喋喋不休地關心她的個人問題。

我曾經幫張梅出主意，怎麽能夠幫她逃過催婚一節，我的大多數提議都被她直接否了，直到我開玩笑地提出租個男友回家。沒想到，她真的認真考慮了這件事，還上網搜索相關信息。可惜的是，當時年關已近，她能找到的出租男友，都已經被預約滿了。

因為張梅一直不想回去，她的母親開始認真考慮幫她在北京買房，理由是如果她不準備回家結婚，那麽就在北京結婚。結婚之前，女生自己有套房子，可以在挑選對象時更加自由。

張梅自己對買房的提議感到緊張。一方面是因為房價太貴，買起來很吃力，只能買到很郊區的房子，另一方面，萬一房子買好了，她還沒有找到合適的結婚對象，她的父母就更加不會放過她。

我最後一次見她時，她愛上了一個日本人，是她的學生。她第一次開始認真考慮要去一趟日本。雖然有一份護照，但她還從來沒有出過國。她一直想要出國旅行，她曾經向自己許諾過，結婚前一定要出國看看，因為擔心婚後機會更少了。

工作幾年，她存下了一筆錢。她說，如果戀愛沒有結果，她就用這筆錢在哈爾濱買房，回哈爾濱。

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