愛瑪屈臣自創字典級單詞形容勁Enjoy單身　惹網友激辯剩女價值觀

英國女神愛瑪屈臣 （Emma Watson） 最近表示，她現在非常享受單身狀態，並新創單詞「self-partnered」，稱之為「與自己相伴」，形容單身的美好。知名作家認為，這段話有助於社會擺脫陳舊的刻板印象，也反映年輕人已慢慢了解單身的好處。

我以前從不相信什麼『我單身我快樂』宣言。我想，那完全就是在高談闊論。我經過很久才接受這樣的想法，但我現在非常享受（單身的狀態），我稱之為與自己相伴（self-partnered）。 愛瑪屈臣

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即將迎來30歲生日的愛瑪屈臣接受英國版《Vogue》訪問時，討論她的感情生活。愛瑪屈臣是聯合國女權親善大使，因演出《哈利波特》（Harry Potter）系列電影走紅。

愛瑪屈臣自創的新詞，立即引起名人八卦專欄作家一陣譁然，但也有支持者跳出來在Twitter上捍衛自己的偶像。美國有線電視新聞網（CNN）報導，對某些人來說，愛瑪屈臣為文化字典增添新詞，無非只是反映一位名人與真實世界脫節後的任性作為。

愛瑪屈臣自創的新詞立即引起名人八卦專欄作家一陣譁然，但也有支持者跳出來在Twitter上捍衛自己的偶像。（GettyImages/VCG）

這可以擺脫舊的污名和刻板印象，像是單身女人是孤獨的老蜘蛛等。名人和其他公眾人物站出來作為活例證，確實有幫助。 波利克（Kate Bolick）

暢銷書《我是盛女：一位單身女作家的心靈成長史》作者Kate Bolick勁認同愛瑪屈臣的說法（書刊封面）

暢銷書《我是盛女：一位單身女作家的心靈成長史》（Spinster: Making a Life of One's Own）作者Kate Bolick告訴CNN：「當我還在屈臣的年紀時，大眾沒有針對一個人和獨自生活的實際好處進行討論。」

「愛瑪屈臣這段話讓我覺得，現代年輕人漸漸了解單身的好處，且社會正朝不被夫妻關係困擾的方向前進。」Kate Bolick還表示，愛瑪屈臣決定享受單身，這是一個重要的里程碑。

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