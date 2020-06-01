【告別敦南誠品】滿載文藝老中青年回憶　詹宏志：這裡不只是書店

誠品敦南店於昨天正式熄燈，PChome董事長詹宏志出席講座時表示，台灣70到90年代，從專制走向民主時，整個社會的能量蠢蠢欲動，而解嚴後求知的慾望與公民的奮起，在每個場域日夜上演，其中敦南誠品也是台北的一個獨特場域，並成為許多人回憶的一部分，而對於信義誠品店將接棒成為24小時店，他則表示世代已經不同，塑造敦南誠品氛圍的人，不會是塑造信義誠品氛圍的人。

位於台北31年、搭載無數文藝老中青年回憶的誠品敦南店，已在昨天劃下句點，誠品也從昨天午夜0時起，舉辦持續24小時的系列活動，PChome董事長詹宏志並受邀以「台北30年讀書生活回憶」為主題帶來演講，該場講座儘管於凌晨4點半登場，仍吸引近300位聽眾到場。

誠品敦南店已在昨日劃下句點，誠品也從午夜0時起，舉辦持續24小時的系列活動，PChome董事長詹宏志（左）並受邀以「台北30年讀書生活回憶」為主題帶來演講。（風傳媒授權使用）

詹宏志表示，日前有出版社請他為一本書店回憶錄寫推薦文，但他認為自己做不到，因為這本書充滿對書的感情，態度既樂觀又有信心。但他從人來說，這些年是感到哀傷的，喜歡的書店關門，熱愛的明星、歌手，以及早年照顧他的編輯、作家也都一個個過世，他並自嘆如今的生命基調就是失去。

詹宏志談到，他人生前半段對書店的感覺是發現之旅，到每個城市都有新發現，像是第一次到東京旅行，就跟其中一些書店建立聯繫，往後每回造訪東京都會去，就像拜訪老朋友一樣，他對許多城市的理解，都是用書店當座標，然而人生後半段就是失去，喜歡的書店慢慢變了、關門或轉手。

以倫敦Foyles書店搬家為例 詹宏志：這是老朋友的死亡，新書店無法取代思念之情

他並以自己對英國倫敦Foyles書店的記憶舉例，表示Foyles是書架總面積世界第一名的書店，他初次造訪是在1989年，當時它正在改建裝潢，結帳時頭上會有灰掉下來，而且每次櫃台的位置都在換，店內書架都被書壓得彎，書上也積滿灰塵，但也因此在各式各樣奇怪的角落，藏著各種奇妙的書，店內的混亂反而變成一種尋寶過程。

詹宏志說，幾年前Foyles書店搬到隔壁的大樓，變得乾淨明亮，裡頭還有氣派不下於蘇州誠品的大樓梯，Foyles並宣告，他們已經進入21世紀，但對他來說，這就是老朋友的死亡，新書店並無法取代思念之情。

「我就像懷舊的鬼魂，這是自然的，因為迷戀的事物都跟青春相連，懷念的都是身體裡的一部分。」詹宏志提到，新一代人也會有一樣發現、喜歡、失去的過程，他並呼籲：

年輕人不要相信以前有多好，要自己發現有多好，找到你跟這個好的關係，有一天才可以感傷、失去。

他回顧，在自己初來台北的70年代，台灣音樂、戲劇、電影、藝術都在改變，70到90年代台灣社會的能量蠢蠢欲動，從原來專制政府走到自由的民主社會，求知的慾望與公民的奮起，在每個場域日夜上演，台北在當時曾有向前走、什麼都不怕的氣氛，當中也伴隨著若干獨特場域，其中一個就是敦南誠品。

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「敦南誠品發生的事遠超過書店，很多年輕有衝勁的教授將開不了的課帶到這裡」

詹宏志回憶，2008年敦南誠品搬到現址時，他也曾於午夜12點演講，這間書店發生的每件事，他都是參與者，也像是共謀者，現在大家都稱誠品是書店，但這裡發生的事都遠超過書店，像誠品講堂每次主題都很驚人，他並笑稱，好像很多年輕、有衝勁的教授，把學校開不了的課都開到這裡來。

詹宏志指出，80年代台灣還沒解嚴前，無法想像這樣的情況，誠品不是靜態的誠品，是動態的誠品，像是今天的講座，這種情境也無法再複製，歷史裡充滿這樣的場合，並變成許多人回憶的一部分，也是最珍貴的地方。

不過對於過往，詹宏志也認為，同樣的事無法重新複製，但是過去的時代有一些特質，藉由這些特質，或許可以創造一個新的時代。

24小時不打烊的誠品書店，接下來將由信義誠品接棒，對於信義店未來的看法，詹宏志受訪時則表示，敦南誠品有今日的歷史地位，不是誠品單獨完成，是眾人一起完成的，信義誠品未來能不能扮演這個角色，要看未來台北逛書店的人們，而可以想見，創造敦南誠品氛圍的人，不會是創造信義誠品氛圍的人，因為世代不同了。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「懷舊的鬼魂追憶求知獨特場域」 詹宏志告別敦南誠品：世代已經不同了】