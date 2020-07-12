【煇夜姬想讓人告白】配樂向舊歌致敬　有一首聽一秒就知

《輝夜姬想讓人告白》的第二季動畫兩星期前完結，這套校園愛情喜劇之所以愛歡迎，除了故事之外，音樂也是重要元素。

很純的純愛故事

《輝夜姬想讓人告白》的故事其實很簡單，就是兩個主角都互相喜歡大家，只是為自尊心以及覺得「先告白就輸了」的無謂原因，而變得無法坦率起來，不斷做一些小動作想讓對方先告白，結果弄出很多純真甜蜜又搞笑的事。

就這樣聽起來可能很普通，但作品中的角色性格、在日常與主線中穿插故事的節奏、主角們意想不到的行徑，都使這套漫畫／動畫非常豐富。這本漫畫在2020年1月，榮獲第65屆《小學館漫畫賞》「一般向部門獎」，為《週刊 YOUNG JUMP》創刊52年來唯一獲得此獎的作品；2020年3月，榮獲2019年「BOOK☆WALKER 大賞」第一名，確實不無道理。

（BOOK WALKER）

音樂的表達力

每一種藝術形式都有其優點缺點，重點在於故事、風格、以及創作者想觀眾體驗的感受，能否以該表達方式表達出來。這也是為何這麼多漫畫、動畫在真人化後都很難以令人滿意的原因：不是錢多不多、CG 精不精美的問題，而是風格上就合不來，真人電影希望複製動畫風格這件事來根本上就有問題，看看《狂賭之淵》真人版就大概能理解。

《狂賭之淵》真人劇集版宣傳海報（GAGA Corporation）

雖然《輝夜姬想讓人告白》也有真人版，但這話題下次再說，還是回到動畫上。之所以提出這個論述，是因為《輝夜姬想讓人告白》原本是漫畫，而且在拿捏故事節奏和劇情扭轉上，常常依靠讀者翻頁來營造笑點或浪漫場景，而這是漫畫中常見的手法，亦是漫畫的優勢。

至於動畫有而漫畫沒有的優勢，很自然與聲音有關。聲優的表現能力大家也明白，而其實配樂也可以帶給讀者一些漫畫中難以感受的感覺、或者把某些感覺放大。例如，漫畫中想讀者感受90年代風格，可能從畫風或人物打扮上入手 ；動畫以上都可以做到，但更有一些更為直接的方法，例如直接給你聽一首90年代的火熱情歌。

由韓國回到東京

《輝夜姬想讓人告白》兩季的 OP 都找來鈴木雅之唱主題曲，這位投身音樂三十多年的歌手，由80年代唱到現在，2019年才第一次唱動漫主題曲（就是第一季主題曲《Love is War feat. 伊原六花》），被叫作「動漫歌之大型新人」：

Old school（好的那種）又十分 catchy，而第二季主題曲《DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理》在 YouTube 的點播已過了1300萬次：

但這次不是想說主題曲，而是配樂。為這套動畫作配樂的作曲家羽岡佳，對不少舊曲作了致敬，讓這個現代校園愛情故事更添一種「上一代」的味道，正如 OP 一樣，這種風格與故事非常融洽。原因在於故事中兩個年青主角都十分含蓄，含蓄到像上代人所追求的那些純愛故事一樣，這些致敬剛好就把故事主角（起碼是戀情） 帶回十多二十年前。

當你聽到這首《間接接⋯⋯（間接キ）》時：

是否覺得似曾相識？當然了，你總聽過《冬日戀歌》（在香港叫作《藍色生死戀II》）的主題曲吧：

《冬日戀歌》在2002年時在日本也很受歡迎，大概聽到鋼琴聲響起，都已經能聯想到過快有20年歷史的愛情劇。而這麼浪漫的配樂，用在輝夜了解到「第一次」其實不是指「親親」時，這種「很純的純情」雖然真的很純，但也同時變了笑點。

另一首《告白》更是一秒聽明白在致敬哪一首歌：

一開始的電子結他聲，還有後面幾個小節，都直接讓人想到《東京愛的故事》主題曲，小田和正的《突如其來的愛情故事（ラブ・ストーリーは突然に）》：

《輝夜姬想讓人告白》主角們的學校正是位於東京都港區，所以也可以說真的是《東京愛的故事》。題外話，《東京愛的故事》的標語「在東京，任何人都是愛情故事的主角」也很合適這套動畫。

另一首則不太明顯，也是看到有網友留言提起才發現，這首《失敗》：

讓人想到 Dead Or Alive 的《You Spin Me Round 》：

所以在看動畫時，常常有一種聽到舊歌的感覺，感覺青春。很多人經常懷念青蔥歲月，總覺得那時純真萬分，但純真的或者只有動畫劇集，以及夾雜想像的回憶。