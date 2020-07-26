以抽象畫否定界定　本地藝術家個人抽象畫展《無用之用》

抽象畫一向給人一種難以捉摸的感受，但你有沒有想過，那其實可能源於我們日常生活中經常去「界定事物」的習慣。本地藝術家 Joanne Chan 現正舉行個人抽象畫展——《無用之用》，以畫作分享「無所界定」的感動。

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從波瀾萬丈的洶湧情緒回到寂靜 無用之用從來也只是一個界定 在與自己博弈的每一個瞬間 我的感覺萬千 情緒洶湧 酸 委屈 難過 激動 生氣憤怒 絕望 驚訝 快樂 狂喜 感激 感動 通通都只是一個過程 他是真實的 但不會是永恆的 在走下去的過程總會看見新的景象 這是努力的成果這也是有勇氣面對自己的成果 不要再否定自己 壓抑自己 毁滅自己 給自己一個空間 肯定自己 承認自己 允許自己 便能看到一幅又一幅和現在不一樣的景象 過程裏會摒棄一些 會新增一些 會改變一些 會流失一些 會得到一些 變化是生命的證明 變幻無常是永恆的真理 在這次有限的生命裏 看看自己可以走多遠 圓滿這一生 感動 因為我們無所界定 ——Joanne Chan

「無用之用」這個展覽囊括了 Joanne Chan（陳頌欣）自2012年在英國的創作，至2020年在香港創作的一些作品，是一個跨越八年的一個心路歷程。每一張畫都是一個門戶，回到當時，當刻的自己，而那個當下是永恆的，但它不斷更新，正如人體細胞一樣每天都在更新和凋謝，每人自己的情感可能每天每分每秒都有很多不同的變化。

Joanne 認為《無用之用》是一個關於自己在自己世界中，對於界定不同事物之間的一個探討。因為在2012年期間看過很多關於自己、自身和這個世界的關係，思索「自己如何可以令世界更加美好」，看過很多歷史中自己和別人不斷重複犯錯，一切令她的情緒抑鬱至一個臨界點，然後她透過作畫發現自己有一個轉化。從本來不畫抽象畫，但就因為那一次爆發的感受，發現抽象畫能夠赤裸地翻譯和記錄每一個人內在的一種感受。在每一次落筆都是未知之數，但每次完成一張作品後，便會發現自己當下曾經怎樣定義那一刻。但當自己肯畫下張作品時，她便成為新的自己。

在今次展覽裡面，Joanne 覺得可以真實地向觀眾展示自己過去走過的路。因為每一幅畫都是一個情緒，將當時自己的現況記錄下來的媒介。只有抽象畫可以給她抒發到那種爆炸性，任何有資訊的創作都不能夠囊括自己所有的感受。她特地選用噴漆這種快速的媒介，在過程入面能夠完全複印自己當下的感受。她的情感在不同時侯有不同的需要，她便會採用相對應的物料去達到自己想做的那種感受。

在展覽中，有兩幅畫都在她經歷生命中一些比較重大的事時創作。

Joanne《God of the storm》。（圖片擷取自︰http://timable.com/event/1919851）

《God of the Storm》對 Joanne 來說並不是灰暗，反而更像是一種狂想曲。在作這幅畫時，這個世界都覺得她應該難過和傷心，應該好好療傷。但在覺醒的過程中，她了解到「在這個世界沒有一件發生的事情不是自己真心想發生的」。當時難過到一筆都畫不到，但當她肯畫一筆的時候，情感其實就在流轉。

Joanne Chan《Arrival》。（圖片擷取自︰Joanne Chan IG）

《Arrival》 是她在斷續了差不多一整年沒有作畫之後，第一筆畫回來的創作。因為她覺得自己好像乘搭了一整年的飛機，終於到達一個目的地的起源，走出了許多自己內心的情緒，又或者給自己的界限和界定所見到的風景。感覺是一種期待，卻亦是不穩定的狀態，同時有許多不同的東西會發生。

《無用之用》 陳頌欣個人展覽 參展藝術家/策展：Joanne Chan 陳頌欣 日期：2020.06.19 – 2020.08.01 時間：0900 - 1900 星期一至六 星期日及公眾假期休息 場地：KC100 Art Space 葵涌葵昌路 100 號 (葵興站E出口)

資料整理自︰

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