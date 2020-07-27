小島秀夫邀伊藤潤二　聯手創作最驚悚恐怖遊戲

2019年由小島秀夫及其製作所開發的 PS4 遊戲《死亡擱淺》，各位電玩玩家應該記憶猶新，這款驚悚遊戲有精緻的畫面和引人入勝的故事情節，受到影迷一致好評，並希望能盡快能見到小島的新作。看來，大家期待的大作有眉目，小島秀夫早前公布正在構思下部作品，並表示邀得驚悚漫畫大師伊藤潤二合作。

《死亡擱淺》畫面（Kojima Productions）

伊藤潤二在今年2020 Comic-Con 接受媒體採訪，透露小島秀夫邀請他參與製作一款恐怖遊戲。

「這陣子小島監督與我有所聯繫，他為了製作下一款新的恐怖遊戲，我們有過一次探討，他邀請我來協助開發這新作品，但現在這件事情還沒有更多細節可以透露。」

Hideo Kojima is in talks with Junji Ito about working on a new horror game:https://t.co/jAqfCqpuVn pic.twitter.com/UzcAaZDbU3 — ComicBook.com (@ComicBook) July 25, 2020

據報小島秀夫早年在製作《Silent Hill》系列的《P.T.》時，便想邀請伊藤潤二擔任概念畫師，可惜這項計劃胎死腹中。

伊藤潤二是日本最享譽的頂尖恐怖漫畫大師，大家就算未見過他本人，亦應看過他的作品。他的作品風格鮮明，會把詭異題材融入日常生活中，並以恐怖氣氛和嚇人畫面，讓大家感受到故事主角的恐懼和絕望感。他的成名作《富江》、《漩渦》、《咒怨》、《魚》等都是讓人印象深刻的作品，而其中《富江》講述一名有一把烏黑長髮的美女富江，有一股魔力讓男生迷倒，甚至因愛成恨要把富江殺死。但富江卻是擁有不死身的妖怪，不斷再分身的她做出一連串恐怖和駭人聽聞的殘害他人故事，是日本著名少女恐怖漫畫 Icon，多年來亦經常被翻拍成真人化電影，甚至被西方買下版權，翻拍成美劇。

早前 Netflix 宣布要把伊藤潤二的《咒怨》拍成全新影集，這次小島秀夫與伊藤潤二攜手合作，對漫畫和電玩迷是極震憾的消息，大家都很期待這兩個恐怖大師聯手打造讓人最不寒而悚的作品。