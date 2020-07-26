肺炎疫情籠罩世界　40位本地藝術家與你重燃正能量｜藝術展覽

限聚令、各國封關、市道停擺……新冠肺炎疫情，讓整個世界都蒙上陰影。有策展商便舉辦展覽，展出超過40位香港藝術家，因應疫情而創作的作品。希望以藝術，為低落的城市注入正能量。

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從逆境中尋找正面

是次展覽名為「+VE/-VE」，由「新藝潮」所籌劃。總監Judy邢珠迪表示，過去大半年的疫情，對大眾造成了不可估量的損失，亦對藝術家的創作及前路造成衝擊。然而在種種負面（-VE）挑戰底下，新的思維方式與機會也從中萌生。今次展覽便是希望提供平台，讓一班本地藝術家以藝術創作，為昏沉的都市帶來正能量。同時亦希望藉此推動藝術市場，幫助藝文界重上正軌。

展覽邀請了超過40位本地藝術家參與，他們的題材及風格各有特色，例如本地畫家及香港中文大學兼任講師鍾大富，便創作了一幅名為「向醫護致敬」的岩彩畫。Kasper Forest則承接劉以鬯「香港人的快樂都是紙紮的」之批語，將一對紙紮情侶，置於於香港各大地標，以映照出疫情下空蕩的香港。至於李欣儀的作品「Study of Spaces and System」，U型水管貫穿家家戶戶，被困的人物在家中來回踱步、或坐或立，一派不安。同樣是你我的寫照。

【點擊圖片，欣賞「+VE/-VE」的部份展品】

+ 6 + 5 + 4

兩階段展出

「+VE/-VE」展覽原定於7月31日展出，但鑑於疫情嚴峻，展商決定分階段舉行。第一階段會從8月4起，在網上推出VR展覽，作品會同步在新藝潮網站展出。第二階段的實體展覽，將在限聚令放寬後向公眾開放。詳情可留意新藝潮網站、Facebook及Instagram專頁的更新。

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